Ponad 180 interwencji po burzach w Małopolsce. Wiatr zerwał dach. IMGW ostrzega

Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły, szczególnie poważne szkody odnotowano w gminie Dobczyce. Silny wiatr uszkodził tam dachy dziewięciu budynków, natomiast z jednego obiektu całkowicie zerwał pokrycie.

Strażacy w całym regionie interweniowali łącznie 182 razy. Ponad 100 zgłoszeń dotyczyło powiatu myślenickiego. W Krakowie ratownicy wyjeżdżali do akcji 19 razy, w powiecie wadowickim 15, a w bocheńskim 12. Pojedyncze zdarzenia odnotowano również w rejonie Wieliczki, Olkusza i Zakopanego.

– Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które zagrażały mieszkańcom oraz utrudniały przejazd – przekazał kpt. Hubert Ciepły.

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Komunikaty obejmują łącznie osiem województw. Na zagrożonych obszarach obowiązuje również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia, a mieszkańcy otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obowiązują do piątku do godz. 4. Prognozowane są opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru osiągające od 70 do 85 km/h.

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Alerty drugiego stopnia wydano dla województw świętokrzyskiego i śląskiego, a także części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pozostaną w mocy do piątku do godz. 8. Według prognoz burzom mogą towarzyszyć opady od 35 do 55 mm oraz wiatr osiągający w porywach od 85 do 115 km/h.