Poranny horror kierowców w Krakowie. Duża awaria sparaliżowała ruch w mieście

W Krakowie trwa usuwanie awarii sieci wodociągowej. Doszło do niej na wysokości przystanku „Jubilat” (Al. Krasińskiego).

Zajęcie pasa ruchu przez służby powoduje poważne utrudnienia komunikacyjne i korki w centrum, z tylko jednym pasem przejezdnym w kierunku Błoń.

Prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13:00; kierowcom zaleca się wybieranie alternatywnych tras.

Awaria wodociągowa przy Jubilacie. Gigantyczne korki paraliżują Kraków

Rano w czwartek, 21 maja, tuż przy przystanku komunikacji miejskiej „Jubilat” (Al. Krasińskiego), zaraz za strategicznym dla miasta Mostem Dębnickim, doszło do poważnej awarii wodociągowej. Na miejscu pojawiły się ekipy techniczne z Wodociągów Miasta Krakowa, które usiłując naprawić usterkę. Konieczne prace powodują jednak ogromne problemy dla kierowców, ponieważ ekipy techniczne zajęły fragment jezdni.

Jak informuje policja, w kierunku Błoń przejezdny jest obecnie zaledwie jeden pas ruchu, co skutecznie paraliżuje jeden z głównych traktów komunikacyjnych.

O całym zdarzeniu natychmiast poinformowano również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, co ma pozwolić na odpowiednie skoordynowanie zmian w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami w podróżowaniu, a niektóre kursy mogą być przekierowane.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Zaleca się unikanie okolic Alei Krasińskiego i Mostu Dębnickiego, a także rozważenie alternatywnych dróg. Mimo że służby intensywnie pracują, by jak najszybciej opanować chaos, to prognozy nie są optymistyczne dla tych, którzy liczą na szybki powrót do normalności. Według wstępnych szacunków, prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13:00.

Sonda Czy Kraków jest miastem przyjaznym kierowcom? Tak, nie mam zastrzeżeń Nie bardzo, ale sytuacja poprawia się Absolutnie nie, jest fatalnie