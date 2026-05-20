XXII Marsz Równości odbędzie się w sobotę, 23 maja, w Krakowie, startując o godz. 14:00 sprzed Muzeum Narodowego.

Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Queerowy Maj, ma na celu wsparcie społeczności LGBT+ i jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Nie rzucim ziemi” promuje miasto otwarte na różnorodność i odbywa się pod patronatem Prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Marsz jest częścią szerszego cyklu wydarzeń „Maj Równości 2026”.

XXII Marsz Równości w Krakowie. Barwny pochód przejdzie przez miasto

Jak podaje Stowarzyszenie Queerowy Maj, główny organizator wydarzenia, spotkanie rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 na placu przed Muzeum Narodowym. To właśnie z tego miejsca wyruszy barwny i głośny przemarsz. Trasa poprowadzi przez centrum miasta, dając uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich postulatów szerokiej publiczności.

Przewidziano nie tylko tradycyjny przemarsz, ale również wystąpienia, które mają na celu podniesienie świadomości na temat wyzwań, z jakimi mierzy się społeczność LGBT+ w Polsce, a także podkreślenie wagi równości i solidarności w społeczeństwie. Organizatorzy podkreślają, że Kraków, podobnie jak cała Polska, powinien być przestrzenią, w której każdy czuje się bezpiecznie i akceptowany.

Prezydent Krakowa honorowym patronem Marszu Równości

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.

- Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny – zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, którzy chcą wspólnie zamanifestować przywiązanie do wartości takich jak równość, szacunek, wolność i prawa człowieka - podkreśla krakowski magistrat w swoim komunikacie.

XXII Marsz Równości jest częścią cyklu wydarzeń pod nazwą „Maj Równości 2026”.

Sonda Czy wybierasz się na Marsz Równości w Krakowie? Tak Nie Jeszcze nie wiem