Poruszające listy do zmarłej 12-letniej Eli. "Przepraszamy, że zawiedliśmy"

Wzruszające listy po śmierci 12-letniej Eli w Krakowie

"Nigdy nie będzie już tak samo i my nie będziemy już tacy sami, bo nie ma Ciebie kochana Elu już z nami. Pusty pokój, ławka w szkole, przerażająca pustka, cisza i rozdarte serca, pozostawiłaś nam tylko po sobie. Uwolniłaś się od zła i nienawiści tego świata i odleciałaś jak kolorowy motyl wolna do lepszego i piękniejszego świata"

Taki poetycki wpis znalazł się na kartce przymocowanej do pnia drzewa, na którym 12-latka bardzo często odpoczywała po zakończonych zajęciach szkolnych.

Tragiczny finał poszukiwań 12-latki z Krakowa

Zmarła dziewczynka była niezwykle aktywną i sympatyczną uczennicą, a także oddaną harcerką. Jej nagłe zniknięcie pod koniec maja głęboko poruszyło mieszkańców, co doprowadziło do natychmiastowego rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań. Z każdym dniem do akcji dołączały kolejne osoby, w tym zupełnie obcy ludzie pragnący wesprzeć działania ratunkowe. Funkcjonariusze policji przesłuchiwali krakowian, natomiast w rejonie Lasku Wolskiego drobiazgowo sprawdzano trudno dostępne miejsca, ponieważ to w okolicach tamtejszego ogrodu zoologicznego kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym 12-latka opuszczała miejski autobus.

Niestety po upływie zaledwie dwóch dób odnaleziono ciało nastolatki, a policyjni śledczy szybko wykluczyli zaangażowanie osób trzecich w to tragiczne zdarzenie.

"Wybacz nam dorosłym" - poruszające słowa pożegnania

Ostatnie pożegnanie zmarłej nastolatki odbyło się w ubiegłą środę, 3 czerwca, na cmentarzu na Salwatorze, gdzie jej mogiłę całkowicie przykrył wieniec z wielobarwnych kwiatów.

"Wybacz nam dorosłym, że znów zawiedliśmy, nie dostrzegając co trapiło twa młodą duszę. I głusi na twój krzyk wołania o pomoc!!! Choć pogasną już znicze i powiędną kwiaty pamięć o tobie w naszych sercach na zawsze pozostanie. Śpij spokojnie leśna rusałko"

Tego rodzaju dramatyczne wyznanie widniało w kolejnej wiadomości zaadresowanej do zmarłej, którą również przypięto do drzewa. W międzyczasie prokuratura prowadzi oficjalne postępowanie wyjaśniające przyczyny zgonu 12-latki. Śledczy przejęli urządzenia elektroniczne należące do dziewczynki, by dokładnie przeanalizować zawartość jej komputera oraz telefonu komórkowego.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie