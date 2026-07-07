Potężna burza nad Małopolską. Zerwane drzewa i połamane konary, jedna osoba ranna

Groźna burza nad Małopolską. Jedna osoba ranna

Połamane drzewa i konary, ale też zerwane dachy i linie energetyczne. Małopolska straż pożarna walczy ze skutkami burzy, jaka przechodzi przez region. Tylko do godziny 18-tej służby interweniowały w woj. małopolskim już 130-ci razy, a kolejne zgłoszenia cały czas napływają.

Najwięcej pracy strażacy mają w trzech powiatach: krakowskim, bocheńskim i tarnowskim.

- Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew, połamanych konarów z dróg oraz z posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na czterech budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie odnotowaliśmy w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego - przekazał Radiu Eska Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej.

Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia związanego z burzami.

Groźnie również na północy Polski

Nieco inna, ale równie niebezpieczna sytuacja panuje obecnie na północy kraju. Obowiązują tam ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może wiać w porywach do 120 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku prognozowany jest z kolei sztorm, który może osiągać 12 stopni w skali Beauforta. Sytuacja w tej części Polski powinna się poprawić do środowego poranka.

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