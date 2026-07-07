Planujesz city break? „Morawski Manchester” leży kilka godzin drogi od Małopolski

City break to forma turystyki, która w ostatnim czasie znacznie zyskuje na popularności. City breakami określamy krótkie, zwykle weekendowe wyjazdy do miast. Są one popularne z kilku powodów, takich jak krótki czas (idealne dla osób zapracowanych), stosunkowo niskie koszty, łatwość organizacji, moda na „mikroprzygody” czy duża liczba atrakcji w jednym miejscu. Wyjazd na city break nie musi wcale oznaczać dalekiej podróży i drogich biletów lotniczych. Wiele osób decyduje się na podróż samochodem. Mieszkańcy Małopolski, z racji położenia geograficznego dysponują idealnymi wręcz warunkami do uprawiania turystyki typu city break. Jednym z ciekawszych pomysłów, ale i mniej popularnych jest Brno, zwane także „morawskim Manchesterem”. To miasto, które posiada wiele solidnych atutów przemawiających za jego odwiedzeniem. Zacznijmy jednak od lokalizacji. Brno leży stosunkowo blisko, bo w odległości ok. 336 km od Krakowa. Ze stolicy Małopolski dotrzemy tam w czasie niespełna czterech godzin, poruszając się autostradą.

Brno to coś więcej niż miasto. Dlaczego warto odwiedzić „morawski Manchester”?

Dlaczego Brno nazywane jest „morawskim Manchesterem”? W drugim największym mieście Czech utworzono Szlak Morawskiego Manchesteru, który powstał w ramach festiwalu Metting Brno na podstawie książki na podstawie książki Kateřiny Tučkovej, odnoszącej się do historii baronów tekstylnych „morawskiego Manchesteru” – podaje serwis Gotobrno.cz.

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Dlaczego warto odwiedzić czeskie Brno? Ta południowomorawska metropolia łączy nowoczesną architekturę z historią i tradycją. Brno jest drugim największym miastem Czech, liczącym nieco ponad 400 tys. mieszkańców. Zalążki historii miasta sięgają jeszcze epoki brązu i żelaza. Jak podaje miejska encyklopedia, prawdopodobnie już między V a VII wiekiem powstała tam warownia słowiańska. Pierwsza pisemna wzmianka o ośrodku pochodzi z 1091 roku, a w 1243 roku czeski król Wacław I nadał miastu akt lokacyjny.

Historia Brna jest nierozerwalnie związana z historią Czech. Miasto przez wieki było świadkiem wielu wojen i konfliktów, m.in. oblężeń husytów, wojny trzydziestoletniej (1618-1648) czy wojen napoleońskich. Co warto zobaczyć, wybierając się do Brna?

Jedną z ważniejszych propozycji jest Špilberk (pol. Szpilberg), dawny zamek, a później również i forteca (podobnie jak całe miasto). Obiekt powstał prawdopodobnie jeszcze w drugiej połowie XIII wieku. Od wieku XIX w kazamatach tamtejszej twierdzy mieściło się jedno z najcięższych więzień politycznych i kryminalnych w Europie.

Autor: Augustyński/ CC0 4.0

Innym miejscem, które z pewnością trzeba zobaczyć podczas wizyty w Brnie jest tamtejszy Kościół św. Jakuba Starszego, jeden z największych dobrze zachowanych kościołów gotyckich w całych Czechach. Co ciekawe, przy świątyni znajduje się drugie największe ossuarium w Europie. Większe znajdziemy jedynie w Paryżu. W ossuarium w Brnie spoczywają szczątki ok. 50 tys. osób – podaje serwis Visitczechia.com.

Autor: TIC BRNO/ CC0 4.0

Oczywiście atrakcji turystycznych w Brnie jest znacznie więcej. Trudno wymienić je w jednym materiale. Do listy na pewno warto dopisać: Katedrę św. Apostołów Piotra i Pawła, stary ratusz, fontannę barokową Parnas, Plac Wolności (główny rynek), Pałac Kleinów, ZOO czy tamtejsze wille.

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Informacje praktyczne: jak poruszać się po Brnie?

Podróż samochodem to wygodna opcja, jednak warto pamiętać, że znalezienie miejsca parkingowego w ścisłym centrum może być wyzwaniem. Dobrym rozwiązaniem jest wybór hotelu z własnym parkingiem lub skorzystanie z popularnych aplikacji przewozowych, które ułatwiają przemieszczanie się po mieście. Brno dysponuje również sprawnie działającą komunikacją miejską, która oferuje nietypową atrakcję – w sezonie letnim jej częścią stają się elektryczne statki kursujące po Zbiorniku Brneńskim. Taki rejs to nie tylko sposób na dotarcie do malowniczo położonego zamku Veveří, ale i świetna okazja do podziwiania przyrody. Planując intensywne zwiedzanie, warto zaopatrzyć się w kartę turystyczną BRNOPAS, która zapewnia darmowe wejścia do wielu atrakcji, ale trzeba pamiętać, że nie obejmuje ona darmowych przejazdów komunikacją miejską.

Co i gdzie zjeść w Brnie? Lokalne specjały i polecane lokale

Morawska kuchnia potrafi pozytywnie zaskoczyć. Warto spróbować tradycyjnych dań, takich jak sycąca zupa czosnkowa, smażony ser czy aromatyczny rosół z klopsikami wątróbkowymi, które serwuje na przykład Hostinec u Semináru. Poszukując kulinarnych doznań w nowoczesnym wydaniu, można odwiedzić Atelier bar&bistro, które słynie z krótkiej, ale wyśmienitej karty dań i starannie dobranych lokalnych win. Wieczorem miasto tętni życiem, a jego klimat najlepiej poczuć w lokalu Bar, który nie istnieje, znanym z autorskich koktajli i imponującej listy alkoholi. Na deser warto wybrać się do kawiarni Mandlarna, by skosztować wyjątkowych wyrobów na bazie migdałów.

Gdzie nocować w Brnie? Od hoteli w centrum po nocleg w bunkrze

Brno oferuje zróżnicowaną bazę noclegową, dostosowaną do różnych potrzeb. Osoby ceniące sobie bliskość głównych atrakcji mogą wybrać Hotel International Brno, zlokalizowany zaledwie kilka kroków od Starego Miasta. Jeśli celem wyjazdu jest połączenie zwiedzania z relaksem, idealnym miejscem będzie Maximus Resort. Położony nad malowniczym zbiornikiem wodnym, oferuje nie tylko komfortowe pokoje, ale także rozbudowaną strefę SPA. Dla poszukiwaczy nietypowych wrażeń przygotowano absolutnie wyjątkową propozycję – nocleg w bunkrze atomowym 10-Z, który gwarantuje niezapomniane przeżycia i podróż w czasie do okresu zimnej wojny. To propozycja dla odważnych, którzy chcą, by ich city break był naprawdę niepowtarzalny.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 05.11.2025 r.