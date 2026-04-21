Polany to dawna wieś łemkowska w Małopolsce. Powstała dzięki biskupowi krakowskiemu

Polany są jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Znajdują się w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój, w dolinie potoku Mostysz i jego dwóch dopływów: Piorunki i Kamiannej. Miejscowość jest położona w niezwykle malowniczym regionie. Otaczają ją szczyty: Hłocza, Głęboki, Kiczera Wielka, Sołtysi Wierch oraz Chłopski Wierch. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, w Polanach mieszka 598 osób, z czego 48,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,7 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Polanach pochodzą z XVI wieku. Wieś osadził 27 listopada 1574 roku Jaśko Waśkowicz z Florynki na mocy przywileju, który nadał mu biskup krakowski Franciszek Krasiński. Była jedną z osad Państwa Muszyńskiego i powstała na prawie wołowskim. Jej pierwszymi mieszkańcami byli Łemkowie. Polany po rozbiorach Polski w 1781 roku stały się własnością skarbu austriackiego. Po drugiej wojnie światowej, w ramach akcji „Wisła”, przeprowadzonej w 1947 roku, ludność łemkowska została wysiedlona na ziemie odzyskane. Dwa lata wcześniej jej część przeniesiono na tereny ZSRR.

Najcenniejszym zabytkiem w Planach jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1820 roku, będąca obecnie kościołem rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bereście. Jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Ponadto we wsi zachowały się pozostałości dawnych łemkowskich budynków gospodarskich.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

15