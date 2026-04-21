Powstała dzięki biskupowi z Krakowa. To jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-21 14:50

Małopolska jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo unikatowych zabytków, będących nierzadko świadectwem wielokulturowości, która w wiekach dawnych cechowała małopolskie ziemie. Jej echa można znaleźć najczęściej w małych miejscowościach. Do takich zalicza się niewątpliwie dawna wieś łemkowska Polany, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica Zdrój. Jej historia sięga XVI wieku, kiedy została osadzona dzięki przywilejowi wydanemu przez biskupa krakowskiego. Najpiękniejszym zabytkiem w Polanach jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z pierwszej połowy XIX wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Polany to dawna wieś łemkowska w Małopolsce. Powstała dzięki biskupowi krakowskiemu

Polany są jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Znajdują się w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój, w dolinie potoku Mostysz i jego dwóch dopływów: Piorunki i Kamiannej. Miejscowość jest położona w niezwykle malowniczym regionie. Otaczają ją szczyty: Hłocza, Głęboki, Kiczera Wielka, Sołtysi Wierch oraz Chłopski Wierch. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, w Polanach mieszka 598 osób, z czego 48,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,7 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Polanach pochodzą z XVI wieku. Wieś osadził 27 listopada 1574 roku Jaśko Waśkowicz z Florynki na mocy przywileju, który nadał mu biskup krakowski Franciszek Krasiński. Była jedną z osad Państwa Muszyńskiego i powstała na prawie wołowskim. Jej pierwszymi mieszkańcami byli Łemkowie. Polany po rozbiorach Polski w 1781 roku stały się własnością skarbu austriackiego. Po drugiej wojnie światowej, w ramach akcji „Wisła”, przeprowadzonej w 1947 roku, ludność łemkowska została wysiedlona na ziemie odzyskane. Dwa lata wcześniej jej część przeniesiono na tereny ZSRR.

Najcenniejszym zabytkiem w Planach jest dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1820 roku, będąca obecnie kościołem rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bereście. Jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Ponadto we wsi zachowały się pozostałości dawnych łemkowskich budynków gospodarskich.

