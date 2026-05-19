Premier Węgier odwiedza Kraków. Wizyta ma charakter prywatny

Program wizyty premiera Węgier w Krakowie

Wizyta premiera Węgier Petera Magyara w Krakowie rozpoczęła się we wtorek po godzinie 14. W planach jest zwiedzanie katedry wawelskiej oraz spotkanie z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Wizyta ma charakter prywatny, jednak obejmuje istotne punkty związane z historią i kulturą.

Delegacja węgierska złoży wieńce przy pomniku św. Jana Pawła II oraz w miejscach związanych z ważnymi postaciami dla Węgier, takimi jak krzyż św. Jadwigi i grobowiec króla Stefana Batorego. Po zakończeniu wizyty planowany jest briefing prasowy z udziałem premiera.

Jakie są dalsze plany premiera Węgier w Polsce?

Po zakończeniu wizyty w Krakowie, premier Peter Magyar uda się do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Premierowi towarzyszyć będzie siedmioro ministrów. Polska jest pierwszym celem zagranicznej podróży Magyara jako szefa rządu.

Magyar planuje przemieszczać się pomiędzy Krakowem a Warszawą pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce, premier uda się do Wiednia, a następnie wróci do Budapesztu również pociągiem.

Źródło PAP.