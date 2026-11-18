Kraków planuje znaczące zmniejszenie obszaru Strefy Czystego Transportu, jednocześnie trwają konsultacje w sprawie zamrożenia stawek opłat.

Nowe zasady ułatwiają zwolnienia dla mieszkańców Krakowa (płacących tu podatki, bez wymogu zameldowania) korzystających z aut służbowych lub wynajmowanych, a także dla pacjentów placówek medycznych w strefie.

Reforma Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Kierowcy odetchną

Obecnie Strefa Czystego Transportu w Krakowie obejmuje obszar około 196 kilometrów kwadratowych. Jeśli zmiany wejdą w życie, nowa strefa obejmie zaledwie około 0,99 kilometra kwadratowego w ścisłym centrum Krakowa. Ograniczenia mają obowiązywać jedynie na obszarze w obrębie I obwodnicy oraz na terenie do Alei Krasińskiego.

Co niezwykle istotne dla właścicieli pojazdów, sam projekt nie likwiduje strefy i nie zmienia dotychczasowych wymagań emisyjnych dla pojazdów. Zmienia się jedynie obszar obowiązywania zakazów. Dlaczego zdecydowano się na zmiany? Jak wynika z oficjalnych dokumentów, obowiązek utworzenia strefy wynikał z przekroczenia normy dwutlenku azotu (NO₂), które zmierzono w 2024 roku przy stacji na Alei Krasińskiego.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w piśmie z 9 lipca 2025 roku wskazał, że obszar przekroczenia norm obejmował zaledwie około 0,2 kilometra kwadratowego, zamieszkiwany przez niewiele ponad 9 tysięcy osób. Tymczasem w 2025 roku, po raz pierwszy od dekady, w aglomeracji krakowskiej nie odnotowano już żadnego przekroczenia średniorocznej normy dwutlenku azotu. Poprawa jakości powietrza nastąpiła jeszcze przed planowanym uruchomieniem strefy 1 stycznia 2026 roku. Władze miasta uznały więc, że dotychczasowy, ogromny obszar strefy jest nieproporcjonalny do rzeczywistego stanu powietrza i zbyt uciążliwy dla kierowców.

Nowe zasady zwolnień z SCT i koniec z papierowymi nalepkami

Nowy projekt to także bardzo dobre wiadomości w kwestii formalności. Przede wszystkim zlikwidowany ma zostać obowiązek naklejania na szybę fizycznych plakietek – kontrola wjazdu do strefy będzie odbywać się w pełni automatycznie na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, co oznacza również koniec opłaty w wysokości 5 złotych za wydanie nalepki.

Ułatwienia czekają także samych mieszkańców. Status „mieszkańca” zyska każda osoba, która faktycznie mieszka w Krakowie – meldunek nie będzie już wymagany. Kluczowym warunkiem pozostanie jedynie rozliczanie podatku dochodowego lub podatku rolnego na terenie miasta. Dodatkowo ze zwolnień będą mogli korzystać kierowcy, którzy użytkują samochody służbowe, auta w leasingu, najmie, dzierżawie czy na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Łatwiejszy będzie również dojazd do placówek medycznych zlokalizowanych wewnątrz strefy dla wszystkich pacjentów, po potwierdzeniu odbycia wizyty.

Nowe przepisy wprowadzają także graniczną datę zakupu pojazdu. Bezterminowym zwolnieniem zostaną objęte samochody kupione przed 1 stycznia 2029 roku. Po tej dacie warunkiem zachowania ulg będzie nieprzerwane posiadanie tego samego auta od końca 2028 roku. Co ważne, wykupienie pojazdu z leasingu czy przekazanie go członkowi najbliższej rodziny nie spowoduje utraty tych uprawnień. Sam wjazd za opłatą do strefy ma pozostać możliwy maksymalnie do końca 2028 roku.

Sonda Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania