Prokuratura bierze pod lupę aktywistów z DIOZ. Starosta tatrzański złożył oficjalne zawiadomienie

Zakopiańska prokuratura weryfikuje słowa działaczy DIOZ. Poszło o transport konny do Morskiego Oka

Postępowanie dotyczy wypowiedzi przedstawicieli DIOZ z 19 sierpnia, kiedy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem odbyło się oficjalne spotkanie, a po nim konferencja prasowa. Śledczy analizują także późniejsze publikacje zamieszczone przez przedstawicieli organizacji w mediach społecznościowych. Tematem rozmów w starostwie była kwestia koni przewożących turystów na trasie do Morskiego Oka.

To starosta powiatu tatrzańskiego zawiadomił prokuraturę o sprawie. Według informacji zawartych w dokumencie podczas spotkania doszło do znieważenia jego oraz radnych powiatu w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Starosta wskazał również na późniejsze publikacje w mediach społecznościowych, które w jego ocenie godziły w ich cześć i dobre imię. W zawiadomieniu znalazł się ponadto wątek wypowiedzi dotyczących górali podhalańskich. Starosta uznał je za nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność etniczną.

- Zakres ewentualnej odpowiedzialności poszczególnych osób jest obecnie przedmiotem weryfikacji. Nikomu nie przedstawiono zarzutów – przekazała prok. Aneta Hładki z Prokuratury Rejonowej w Zakopanem.

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Prokurator wyjaśniła również, że prowadzone obecnie czynności polegają na analizie zawiadomienia wraz z załączonymi materiałami oraz uzupełnianiu znajdujących się w nich informacji. Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie podaje szczegółów dotyczących kolejnych zaplanowanych działań.

Osobno prowadzona będzie sprawa dotycząca możliwości nawoływania do nienawiści oraz publicznego znieważenia grupy ludności ze względu na jej przynależność narodową, etniczną, rasową lub wyznaniową. W tym celu przygotowano uwierzytelnioną kopię zawiadomienia wraz z załącznikami i zarejestrowano odrębne postępowanie. Materiały przekazano Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu z wnioskiem o skierowanie

Działacze Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod lupą śledczych ze Świdnicy

To niejedyna prokuratura, która zajmuje się działalnością DIOZ. Od blisko roku Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi postępowanie dotyczące organizacji oraz innych podmiotów powiązanych z nią osobowo. Rzecznik świdnickiej prokuratury Mariusz Pindera przekazał, że działalność DIOZ jest badana kompleksowo. Zabezpieczono m.in. dokumentację finansową i weterynaryjną, a śledczy sprawdzają również, co stało się ze zwierzętami odbieranymi podczas interwencji.

Do postępowania prowadzonego w Świdnicy dołączono 15 spraw, którymi wcześniej zajmowały się prokuratury w różnych częściach Polski. Do tej pory zarzuty przedstawiono trzem osobom. Chodzi o przywłaszczenie oraz naruszenie miru domowego w związku z konkretnymi przypadkami odbierania zwierząt.

- Przedstawione zarzuty mogą być jeszcze zmieniane lub modyfikowane w zależności od ustaleń dowodowych – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera.

W trakcie sierpniowego spotkania w zakopiańskim starostwie przedstawiciele DIOZ zapowiedzieli, że rozpoczną działalność przewozową na trasie prowadzącej do Morskiego Oka. Ich celem jest zakwestionowanie obecnie obowiązujących zasad i doprowadzenie do zastąpienia koni pojazdami elektrycznymi. Przedstawiciele organizacji domagali się również, aby Tatrzański Park Narodowy wykupił konie.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt dotychczas nie zabrał głosu w tej sprawie ani nie udzielił odpowiedzi.