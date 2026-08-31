QUIZ. Rok szkolny w czasach PRL. Jak dobrze pamiętasz czasy nauki?

Koniec wakacji to często data, która spędza sen z powiek wielu uczniom. Zaczynają się bowiem kolejne miesiące wczesnych pobudek, dojazdów do szkoły, zadań domowych, klasówek czy większych egzaminów! Mimo końca wakacji powroty do szkoły to także pozytywne przeżycia związane z ponownym towarzystwem naszych koleżanek i kolegów, z którymi zasiada się w szkolnych ławkach. Nie inaczej było w czasach PRL. Uczucie to doskonale pamiętają także osoby, które chodziły do szkoły w latach 70. i 80. Kalendarz szkolny i plan lekcji w PRL wyglądał nieco inaczej. Dziś nikt już nie pamięta o słynnym przysposobieniu obronnym czy gimnastyce, a przedmioty te zastąpiły ich unowocześnione wersje. Osoby, które chodziły do szkoły w czasach PRL z pewnością pamiętają także kultowe już tarcze, chałaty czy niesławne akademie, które dziś w dawnej formule odeszły już w niepamięć. Trudne kartkówki, egzaminy, liczne zadania domowe i godziny poświęcone na nauce to wciąż wspólne mianowniki szkoły z czasów PRL i dzisiejszych placówek oświatowych. Jak dobrze pamiętasz naukę w czasach PRL? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

QUIZ. Tarcze, chałaty, akademie - tak wyglądał rok szkolny w PRL. Co z tego pamiętasz? Pytanie 1 z 10 1. Czym były „chałaty”? Mundurkami szkolnymi Strojem na WF Trampkami Następne pytanie