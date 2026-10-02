Przeżył uderzenia siekierą w głowę. Domaga się ogromnego zadośćuczynienia od sprawcy

Koszmarny atak rozegrał się 28 kwietnia 2025 roku w Suchej Beskidzkiej. Zatrwożeni obywatele wezwali służby, alarmując o agresywnym, rosłym mężczyźnie, który zaczepiał przechodniów na ulicach.

Policjanci szybko pojawili się na miejscu i obezwładnili uzbrojonego mężczyznę. W rejonie boiska przy jednym z zespołów szkół odkryli zmasakrowanego Kacpra H. Jego stan był krytyczny: pęknięta czaszka i obfite krwawienie.

Młody mężczyzna od razu przeszedł operację i cudem uniknął śmierci. Biegły z zakresu medycyny stwierdził na sali sądowej, że pacjent z tak rozległymi urazami z reguły nie przeżywa. Analiza obrażeń wykazała głębokie wgniecenia czaszki, które powstały po potężnych ciosach zadanym ostrzem narzędzia.

Ojciec Kacpra relacjonuje, że chłopak był w tragicznym stanie i mało kto wierzył, że uda mu się z tego wyjść. 23-latek aktualnie przechodzi długotrwałą rehabilitację i wciąż wymaga specjalistycznej opieki. Z tego powodu domaga się od oprawcy 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

– Zdarzenia na boisku nie pamiętam, dopiero w szpitalu odzyskałem świadomość - powiedział w sądzie Kacper H.

Sprawca ataku siekierą odpowie za usiłowanie zabójstwa

Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, początkowo twierdził, że z powodu zażycia narkotyków i wypicia dużej ilości alkoholu nie pamięta przebiegu zdarzenia. Jednak po serii szczegółowych pytań od sędziego przypomniał sobie pewne fakty. Przyznał, że posądzał pokrzywdzonego o kradzież portfela i kluczy oraz próbę włamania do swojego domu.

Narzędzie zbrodni 36-latek pożyczył od 66-letniej sąsiadki. Kobieta zeznała w sądzie, że rzekomo miał wybić szybę, by dostać się do własnego mieszkania, i potwierdziła, że 4-kilogramowa siekiera należy do niej.

Podczas rozpraw oskarżony zmienił swoją postawę. Przeprasza poszkodowanego i jest niezwykle spokojny. Mężczyzna ma również odpowiedzieć za groźby karalne i atak na innego mieszkańca. Tymczasowo aresztowany, czeka na wyrok. 36-latek ma na koncie wcześniejsze wyroki w Wielkiej Brytanii za kradzieże i posiadanie broni.

Tekst: Artur Drożdżak

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie