Przyjechał do Polski z Ameryki. Tym zaskoczył go nasz kraj

Coraz więcej osób z zagranicy zaczyna doceniać Polskę jako kierunek podróży i miejsce do życia. Turyści często zwracają uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa, czystość miast, dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz stosunkowo przystępne ceny w porównaniu z Europą Zachodnią. Duże wrażenie robi także różnorodność – od nowoczesnych metropolii, takich jak Warszawa czy Kraków, po spokojne mniejsze miasta i atrakcyjne tereny naturalne. W efekcie Polska coraz częściej przestaje być traktowana jako "mało znany" kraj, a staje się miejscem, które pozytywnie zaskakuje i trafia na listy polecanych kierunków turystycznych.

Amerykanin docenił Polskę

Twórca konta @tremaineontv na TikToku co jakiś czas publikuje wideo, w których opowiada o swoim pobycie w Polsce. Jakiś czas temu poruszył m.in. kwestię bezpieczeństwa. Okazuje się, że mężczyzna jest bardzo zadowolony.

Jestem czarnoskóry i jestem Amerykaninem. Cały czas pytacie mnie, czy czuję się w Polsce bezpiecznie. Odpowiedź brzmi: nie, nie czuję się w Polsce bezpiecznie. Właściwie czuję się dużo bardziej niż bezpiecznie. Czuję się pewnie, mile widziany i komfortowo - mówił w jednym z tiktoków.

Jednym z głównych wniosków influencera było właśnie to, że Polska zrobiła na nim bardzo pozytywne wrażenie pod względem bezpieczeństwa. Zwracał uwagę, że w przeciwieństwie do niektórych dużych europejskich miast, tutaj nie czuł potrzeby ciągłej ostrożności.

yłem we Włoszech - każdy wie, że tam trzeba uważać na kieszonkowców, uważać na to i na tamto. Widziałem to na własne oczy. Człowiek cały czas musi być czujny. Byłem w Paryżu - to samo. Byłem w Londynie to samo. Więc kiedy jedziesz do takich miejsc, a potem przyjeżdżasz do Polski, która nie jest aż tak turystyczna… możesz po prostu odetchnąć - mówił w jednym z tiktoków.

Doświadczenia jako turysta

Influencer zwrócił również uwagę na to, że jako czarnoskóry mężczyzna nie spotkał się w Polsce z negatywnymi reakcjami. Wręcz przeciwnie - ludzie mieli być ciekawi i otwarci, co odebrał jako pozytywne doświadczenie.

W swoich wypowiedziach Amerykanin zaznaczał również, że Polska jest mało znana wśród turystów ze Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem kraj ten zasługuje na większą popularność, bo oferuje bezpieczeństwo, spokój i dobre warunki do zwiedzania.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]

6

Polska to kraj, który zaskakuje

Polska to kraj, który coraz częściej zaskakuje osoby odwiedzające. Łączy w sobie bogatą historię, kulturę i dynamicznie rozwijające się miasta z piękną przyrodą – od gór i jezior po nadmorskie plaże. Oferujemy zarówno nowoczesność i komfort życia, jak i autentyczną atmosferę mniejszych miejscowości, w których wciąż można poczuć lokalny klimat.