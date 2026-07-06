Wyniki sekcji zwłok po masakrze w Skawinie. Prokuratura podała nowe fakty o śmierci czterech osób

Tragedia w Skawinie. Zwłoki 4 osób w bloku

Makabryczne odkrycie miało miejsce w piątek, 3 lipca. W mieszkaniu w bloku w Skawinie znaleziono ciała czterech osób, w tym zaledwie kilkudniowego dziecka. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki interwencji krewnego, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Spod drzwi słyszał jedynie dźwięk dzwoniącego wewnątrz telefonu, dlatego zaalarmował odpowiednie służby. Widok, jaki ukazał się oczom policjantów po wejściu do środka, wstrząsnął nawet funkcjonariuszami z wieloletnim stażem.

Rodzinny dramat: Mężczyzna zamordował żonę, teściową i córeczkę

Z początkowych informacji zebranych przez śledczych wyłania się przerażający przebieg zdarzeń. Wszystko wskazuje na to, że 35-letni mężczyzna zabił swoją 59-letnią teściową, 27-letnią żonę oraz malutką córkę. Po dokonaniu potrójnego zabójstwa najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciała całej rodziny znajdowały się w tym samym lokalu. Czynności na miejscu tragedii prowadzili funkcjonariusze policji, prokurator oraz lekarz medycyny sądowej.

Wyniki sekcji zwłok: Rany cięte, kłute i urazy głowy

Krakowska prokuratura podzieliła się pierwszymi wnioskami z przeprowadzonych badań pośmiertnych. Wyniki te rzucają światło na niezwykłą brutalność, z jaką przeprowadzono atak na bezbronne ofiary.

- Biegły w trakcie sekcji potwierdził, że jeśli chodzi o starszą kobietę, doszło do obrażeń głowy, które prawdopodobnie były przyczyną zgonu. Młodsza kobieta również miała obrażenia głowy i rany cięte i również pozostałe osoby miały rany kłute i cięte. I te rany stwierdzone przez biegłego prawdopodobnie spowodowały zgon tych osób - poinformował „Super Express” prokurator Tomasz Waszczuk z krakowskiej Prokuratury Okręgowej.

Biegły medycyny sądowej ustalił, że na ciałach wszystkich zmarłych widniały ślady zadane niebezpiecznym narzędziem. U obu dorosłych kobiet zdiagnozowano ponadto ciężkie obrażenia głowy. Lekarz ocenił, że to właśnie te urazy mogły bezpośrednio doprowadzić do ich śmierci.

Dalsze śledztwo ws. zabójstwa w Skawinie

Prokuratorskie śledztwo prowadzone jest pod kątem zabójstwa. Zabezpieczono narzędzia zbrodni, liczne ślady biologiczne oraz telefon domniemanego sprawcy. Trwa drobiazgowa weryfikacja wszystkich zebranych dowodów, aby zrekonstruować dokładny przebieg tej zbrodni. Wstępne wnioski z sekcji pokrywają się z zakładanym mechanizmem powstawania śmiertelnych obrażeń, jednak kompleksowy raport powstanie dopiero po sfinalizowaniu wszelkich niezbędnych badań. Niewykluczone, że prokuratura powoła kolejnych biegłych.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie