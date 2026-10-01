Rektor UKEN znowu zawieszony. Minister nauki interweniował po wyroku sądu

W środę minister nauki i szkolnictwa wyższego zawiesił prof. Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Decyzja ta zapadła dzień po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wcześniejsze postanowienie ministra o odwołaniu rektora z funkcji.

Resort nauki uzasadnił zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilnego funkcjonowania uczelni; obowiązki rektora nadal pełni dr hab. Wojciech Bąk.

Spór wokół prof. Borka dotyczy zarzutów o łamanie praw pracowniczych i zwolnienie ponad 100 osób w czasie jego kadencji.

Prof. Piotr Borek zawieszony po korzystny dla siebie wyroku WSA

Decyzja o zawieszeniu zapadła w środę, a resort nauki poinformował o niej za pośrednictwem platformy X. Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, krok ten był niezbędny, aby zabezpieczyć niezakłócone funkcjonowanie krakowskiej uczelni. Sytuacja stała się niezwykle napięta po tym, jak we wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający poprzednią decyzję ministra o odwołaniu rektora.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podjął decyzję o zawieszeniu profesora po uprzednim skierowaniu wniosku do kolegium elektorów uczelni. Resort podkreśla, że choć sąd uznał, iż naruszenia przepisów miały miejsce, lecz miały charakter zwykły, ministerstwo stoi na zupełnie innym stanowisku. Dla szefa resortu naruszenia prawa, których dopuścił się prof. Piotr Borek, miały charakter rażący i uporczywy, co wymagało natychmiastowej reakcji władz państwowych w celu ochrony stabilności placówki. W efekcie obowiązki rektora UKEN nadal będzie pełnił dr hab. Wojciech Bąk, który jako najstarszy członek senatu uczelni przejął te zadania już pod koniec 2025 roku.

Spór wokół stanowiska rektora UKEN ciągnie się już od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że prof. Piotr Borek nie pełnił faktycznie swojej funkcji od listopada 2025 roku, kiedy to został odwołany przez ministra Marcina Kulaska. Analiza materiałów dowodowych wykazała wówczas, że rektor miał łamać przepisy kodeksu pracy, między innymi poprzez rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami przebywającymi na urlopach. Borek od początku nie zgadzał się z tymi zarzutami i złożył odwołanie do sądu administracyjnego.

Rektor budzi kontrowersje. Środowisko akademickie podzielone

Postać prof. Piotra Borka od dawna budzi dzieli społeczność akademicką w Krakowie. Przeciwnicy profesora, zrzeszeni w Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”, zarzucają mu wyjątkowo twarde i bezwzględne rządy. W czasie jego poprzedniej kadencji zwolnionych zostało ponad 100 pracowników uczelni, co poskutkowało licznymi procesami przed sądem pracy. Część z tych spraw zakończyła się już wyrokami korzystnymi dla zwolnionych osób. Dodatkowo krytycy zarzucają byłemu rektorowi uległość polityczną wobec Zjednoczonej Prawicy.

Zupełnie inaczej sprawę widzą zwolennicy profesora, skupieni wokół kolegium rektorskiego. Ich zdaniem, przeprowadzona przez prof. Borka restrukturyzacja uratowała UKEN przed katastrofą finansową. Dzięki jego zdecydowanym działaniom uczelnia miała pozyskać nowe fundusze i ustabilizować swoją trudną sytuację materialną.