Wielka rewolucja w krakowskiej komunikacji. Co pasażerowie muszą wiedzieć o biletach okresowych

Wielka przebudowa układu komunikacyjnego Krakowa: Od soboty 26 września obowiązują pierwsze z zaplanowanych modyfikacji tras autobusów i tramwajów, co jest bezpośrednim skutkiem oddania torowiska w kierunku Mistrzejowic. Kolejna faza obejmująca likwidację dotychczasowych połączeń i start linii zastępczych ruszy w poniedziałek 5 października.

Od soboty 26 września obowiązują pierwsze z zaplanowanych modyfikacji tras autobusów i tramwajów, co jest bezpośrednim skutkiem oddania torowiska w kierunku Mistrzejowic. Kolejna faza obejmująca likwidację dotychczasowych połączeń i start linii zastępczych ruszy w poniedziałek 5 października. Dalsza ważność biletów okresowych: Podróżni posiadający wykupione bilety okresowe na jedną konkretną trasę nie muszą nabywać nowych. Dokumenty te zachowują pełną ważność w pojazdach poruszających się zmienionymi trasami, a także w komunikacji zastępczej. Reguła ta dotyczy zarówno tramwajów o nowych trasach (jak 5 i 9), tych ze zmienionymi numerami (50 i 52), jak i wybranych przejazdów na pokrywających się odcinkach .

Podróżni posiadający wykupione bilety okresowe na jedną konkretną trasę nie muszą nabywać nowych. Dokumenty te zachowują pełną ważność w pojazdach poruszających się zmienionymi trasami, a także w komunikacji zastępczej. Reguła ta dotyczy zarówno tramwajów o nowych trasach (jak 5 i 9), tych ze zmienionymi numerami (50 i 52), jak i . Ważne komunikaty dla podróżnych: Ze względu na wprowadzanie zmian etapami urzędnicy radzą, aby dokładnie sprawdzać aktualne rozkłady jazdy. Wszelkie informacje o honorowaniu przejazdówek można znaleźć przed wyjściem z domu na witrynie www.kmkrakow.pl/harmonogram.

Bilety okresowe a zmiany w komunikacji. Jak funkcjonują nowe zasady?

Wdrożenie zupełnie odświeżonej siatki połączeń wywołało w stolicy Małopolski sporo pytań ze strony podróżnych. Krakowski magistrat poinformował za pośrednictwem swojego portalu, że pasażerowie z wykupionym biletem okresowym na jedną linię nie mają powodu do pośpiesznej wizyty w punktach sprzedaży. Przyjęto bowiem specjalne rozwiązania, dzięki którym dawne dokumenty przewozowe dają prawo do jazdy zarówno po starych, jak i zupełnie nowych odcinkach tras.

W praktyce oznacza to, że posiadacze przejazdówek na linie 5, 9, 16, 21, 124, 132, 250, 260 oraz 270 mogą swobodnie podróżować ich obecnymi przebiegami. Bardzo istotną wiadomością jest fakt, że jeśli bilet nabyto najpóźniej w przeddzień komunikacyjnej rewolucji, uprawnia on do jazdy również historyczną trasą. Analogiczne udogodnienia przygotowano dla osób korzystających na co dzień z linii 2, 6 oraz 19, ponieważ ich bilety uprawniają do przejazdów dawnymi i nowymi szlakami aż do chwili uruchomienia wariantu docelowego.

Modyfikacje dotyczą także samej numeracji pojazdów na krakowskich ulicach. Pasażerowie lini 50 mogą teraz śmiało wsiadać do siódemki, która w całości dubluje tę relację. Z kolei przejazdówka z numerem 52 pozwala na jazdę nową linią 12. Podróżujący dziesiątką mają prawo do korzystania z obecnego przebiegu oraz tego historycznego, po którym jeździ tymczasowy tramwaj 70. Oprócz tego posiadacze biletów na dawną dwójkę mogą wsiąść do każdego tramwaju na odcinku od Filharmonii, przez Plac Wszystkich Świętych i Pocztę Główną, aż do Teatru Słowackiego, a także do autobusów 124 między Jubilatem a Uniwersytetem Ekonomicznym.

Zawieszone linie tramwajowe w Krakowie od poniedziałku 5 października

Transportowa rewolucja w stolicy województwa małopolskiego została podzielona na poszczególne etapy, co ma ułatwić mieszkańcom stopniowe zapoznawanie się z organizacją ruchu. Najbliższa, niezwykle ważna faza modyfikacji wejdzie w życie w poniedziałek 5 października. To wtedy krakowski transport szynowy przejdzie kolejną istotną przebudowę.

Jak wynika z opublikowanych komunikatów magistratu, z krakowskich ulic tymczasowo znikną tramwaje numer 2, 4, 6, 8, 10, 19, 20 oraz 24. W zastępstwie za nie na tory wyjadą składy operujące pod zupełnie nowymi, tymczasowymi oznaczeniami, czyli 70, 71, 72, 74, 75, 76 i 78. Pracownicy urzędu miasta proszą podróżnych o wnikliwe analizowanie tablic kierunkowych przed rozpoczęciem trasy. Każda zmiana jest rejestrowana na bieżąco w szczegółowym harmonogramie na stronie internetowej kmkrakow.pl/harmonogram.

Pasażerowie muszą także pamiętać o wyznaczonych strefach, w których ich dokumenty będą uznawane. Osoby dysponujące biletem na linię 182 zyskały prawo do jazdy autobusami 511 na trasie od Osiedla Na Stoku do Uniwersytetu Ekonomicznego. Z kolei skrócenie lubianej linii 502 sprawiło, że jej klienci mogą korzystać ze wszystkich autobusów kursujących główną arterią, łączącą Nowy Kleparz, Plac Inwalidów, Jubilat, Rondo Grunwaldzkie oraz Osiedle Podwawelskie.

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