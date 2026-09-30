Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zapowiedział dofinansowanie obiadów dla studentów stacjonarnych i doktorantów od 1 października 2026 r., obniżając ich koszt do 18 zł za pełny zestaw.

Od 1 października 2026 r. UJ zwiększy stypendium doktoranckie dla doktorantów przed oceną śródokresową do 4000 zł brutto miesięcznie.

Uczelnia odnotowała znaczny wzrost liczby zgłoszeń na rok akademicki 2026/2027, przyjmując około 16 tys. studentów na pierwszy rok studiów.

Rektor UJ zapowiedział również budowę nowej siedziby dla Wydziału Polonistyki w Krakowie, zlokalizowanej w okolicy ul. Oleandry.

Tanie obiady dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak działa nowy program dopłat?

Rozpoczynający się lada moment rok akademicki 2026/2027 przyniesie ogromne zmiany dla całej społeczności akademickiej pod Wawelem. Jak ogłosiły władze najstarszej uczelni w kraju, studenci studiów stacjonarnych oraz doktoranci będą mogli skorzystać z programu dofinansowania do posiłków. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące koszty codziennego utrzymania w aglomeracjach, na które od dłuższego czasu skarżyli się żacy.

Dzięki nowej inicjatywie pełny, dwudaniowy zestaw obiadowy, składający się z zupy, drugiego dania oraz napoju, będzie kosztował studenta zaledwie 18 złotych. Z kolei za samo drugie danie z napojem trzeba będzie zapłacić jedynie 14 złotych. Różnicę w cenie pokryje bezpośrednio uczelnia w formie zwrotu na konto osobiste. Jak wyjaśnił rektor UJ prof. Piotr Jedynak, projekt ten ma odciążyć domowe budżety młodych ludzi, dla których studia w Krakowie stają się coraz większym wyzwaniem finansowym. Program będzie w pełni obsługiwany za pośrednictwem aplikacji lancz.uj.edu.pl, a w ofercie punktów gastronomicznych współpracujących z uniwersytetem znajdą się zarówno dania mięsne, jak i potrawy wegetariańskie. Z tanich posiłków będzie można korzystać raz dziennie w dni robocze.

Wyższe stypendia dla doktorantów na UJ oraz rekordowa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027

Tanie wyżywienie to jednak nie koniec finansowych ułatwień, jakie przygotował Uniwersytet Jagielloński. Od 1 października bieżącego roku znacząco wzrośnie również wysokość stypendium doktoranckiego dla osób przed oceną śródokresową. Nowa stawka wyniesie aż 4000 złotych brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 427,50 złotych w stosunku do minimalnej stawki ustawowej (wynoszącej obecnie 3570,50 złotych brutto). Rektor prof. Piotr Jedynak podkreślił, że „Polska jest jednym z czterech krajów w Unii Europejskiej, która ma najniższe stypendia dla doktorantów”, stąd decyzja o samodzielnym podniesieniu tych kwot przez krakowską uczelnię. Dodatkowo doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą liczyć na zwiększenie tej kwoty o 30 procent, co przełoży się na dodatkowe 1200 złotych każdego miesiąca.

Władze uczelni przedstawiły także podsumowanie tegorocznej rekrutacji na nadchodzący semestr. Na UJ odnotowano rekordowe 59 100 zgłoszeń, które zostały złożone przez 34 247 kandydatów. To duży wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy o indeks walczyło 28 516 osób. Tak ogromne zainteresowanie to efekt skumulowanych roczników, które objęła dawna reforma sześciolatków. Największą popularnością tradycyjnie cieszyły się takie kierunki jak prawo, psychologia, pielęgniarstwo oraz kierunek lekarski. W czwartek naukę na pierwszym roku rozpocznie około 16 tysięcy nowych studentów, a łączna liczba żaków na UJ wyniesie w tym roku około 35 tysięcy osób. Rektor zapowiedział także nową, wielką inwestycję – budowę nowoczesnej siedziby dla Wydziału Polonistyki w rejonie ulicy Oleandry, na którą przetarg ruszy już niebawem.

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