Od wtorku ruszają prace na obwodnicy Krakowa między Modlnicą a Modlniczką

We wtorkowy wieczór zainaugurowana zostanie druga faza naprawy nawierzchni na krakowskiej obwodnicy, obejmująca fragment pomiędzy węzłami Modlnica oraz Modlniczka. Drogowcy skoncentrują swoje działania na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, pracując przede wszystkim po zmroku. W momencie wylewania świeżej warstwy bitumicznej droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, a dla kierowców przygotowano alternatywne trasy objazdowe.

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Nowy asfalt na jezdni w kierunku Katowic: utrudnienia dla kierowców

Według informacji przekazanych przez Kacpra Michnę z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), modernizacja jest konieczna z powodu złego stanu technicznego tego odcinka drogi krajowej nr 94. W poprzedniej fazie robót drogowcy odświeżyli nawierzchnię na pasach prowadzących w stronę stolicy.

Teraz czas na ściągnięcie dwóch warstw starego asfaltu i położenie nowych na trasie w kierunku Katowic - informuje GDDKiA.

Planowane roboty obejmują zerwanie dwóch zniszczonych powłok asfaltowych – ścieralnej i wiążącej. Po tym etapie pracownicy zajmą się wylaniem nowego pokrycia na jezdni biegnącej w stronę Katowic oraz portu lotniczego w Balicach.

Nocne objazdy i harmonogram prac na obwodnicy Krakowa

Prace drogowe podzielono na dwa etapy, które będą realizowane głównie w porze nocnej, co ma na celu ograniczenie utrudnień w ruchu. Początkowa faza, obejmująca frezowanie nawierzchni, rozpocznie się we wtorek wieczorem i potrwa do 29 września, a drogowcy będą pracować od godziny 19:00 do 6:00 rano. W tym przedziale czasowym kierowcy będą mieli do dyspozycji wyłącznie jeden pas jezdni.

W następnym tygodniu ekipy drogowców zajmą się wylewaniem świeżego asfaltu. Te działania będą realizowane pomiędzy godziną 21:00 a 5:30 i wymuszą całkowite zablokowanie przejazdu. Organizacja ruchu zakłada objazd zaczynający się na węźle Modlnica, biegnący ulicą Jasnogórską w stronę Ronda Ofiar Katynia, a następnie ulicami Pasternik i Różańskiego aż do węzła Modlniczka. Podczas obu etapów za dnia trasa będzie dostępna, jednak wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Północna obwodnica Krakowa

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Zakończenie remontu w połowie października. Inwestycja warta miliony

Według przyjętego planu robót, wszelkie działania na opisywanym fragmencie krakowskiej obwodnicy mają znaleźć swój finał do 10 października. Całkowity budżet przeznaczony na realizację tego zadania oszacowano na 10,5 mln zł.