Apache, wojskowe drony i widowiskowe loty dla publiczności. Małopolski Festiwal Dronów już w październiku w Krakowie!

Festiwal to propozycja dla miłośników lotnictwa i nowych technologii, ale również dla tych, którzy nigdy wcześniej nie sterowali dronem. Festiwal połączy oglądanie nowoczesnych maszyn z możliwością samodzielnego spróbowania pilotażu. Nie zabraknie też odpowiedzi na pytania o to, jak bezzałogowce pomagają ratować ludzi i jak chronić się przed zagrożeniami związanymi z ich wykorzystaniem.

- To pierwsza tego typu impreza w Polsce, a Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie to naturalne miejsce gdzie spotka się lotnicza historia i tradycja z nowoczesnością. Będzie można polatać dronem, zobaczyć nowoczesne technologie dronowe, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, również ze śmigłowcami, ale również porozmawiać z ekspertami, jak prowadzić drona i na co zwracać uwagę. Będziemy również rozmawiać o tym, jak zabezpieczać obiekty związane z infrastrukturą krytyczną przed atakiem dronów. Zapraszam do Krakowa, zapraszam na wyjątkowe wydarzenie przede wszystkim pasjonatów, młodzież i całe rodziny, które chcą zobaczyć drony z bliska - zachęca marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Apache, AW149 i wojskowe systemy bezzałogowe

Jedną z głównych atrakcji będzie ekspozycja nowoczesnego wyposażenia polskiej armii. Organizatorzy zapowiadają prezentację śmigłowców AH-64 Apache i AW149 oraz systemów WARMATE, GLADIUS, FlyEye i MEROPS. Pokazany ma być również słynny Bayraktar TB2.

Sprzęt zaprezentują jednostki mundurowe z całej Polski, w tym krakowska 6. Brygada Powietrznodesantowa. Każdy będzie mógł też z bliska zobaczyć „Potwora z Tarnowa” jeden z najnowocześniejszych elementów uzbrojenia polskiego wojska przeznaczonego do zwalczania dronów. Będzie też wojskowe laboratorium druku 3D, przybliżające technologiczne zaplecze współczesnej armii. To okazja, żeby przyjrzeć się urządzeniom znanym najczęściej ze zdjęć i relacji telewizyjnych.

Miejscem spotkania będzie muzeum, w którym historia lotnictwa sąsiaduje z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.

- Na co dzień prezentujemy tu historię polskiego lotnictwa, ale nie brakuje też wydarzeń, które tak jak zbliżający się festiwal pokażą przyszłość - ta niewątpliwie należy do dronów, które i w rozrywce, i w ratownictwie, i w kwestii bezpieczeństwa odgrywają coraz większą rolę - mówi dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Tomasz Kosecki.

Załóż gogle FPV i zobacz trasę z perspektywy drona

Szybkie przeloty, zwroty i precyzyjne manewry - podczas pokazów doświadczeni piloci zaprezentują swoje umiejętności. Dzięki goglom FPV, odbierającym obraz z kamery zamontowanej na dronie, publiczność będzie mogła zobaczyć trasę z perspektywy lecącej maszyny. W programie znajdą się wyścigi dronów FPV, konkursy celnego lądowania i pokonywanie toru przeszkód na czas. To szansa, żeby przekonać się, jak wiele w pilotażu zależy od refleksu, koncentracji i precyzji.

- Będzie można zobaczyć pełne możliwości ratowniczych dronów, które coraz efektywniej wykorzystywane są pracy straży pożarnej czy policji - mówi Magdalena Balawajder prezes Stowarzyszenia im Marka Woźniczki, organizator Festiwalu - mogę zdradzić, że sprzęt jakim dysponuje polskie wojsko będzie po raz pierwszy dostępny tak szerokiej publiczności.

Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z dronami, poznają podstawy sterowania i wykonają pierwsze loty w zabezpieczonej przestrzeni, pod opieką instruktorów. Będą też symulatory lotu dronem, ale też symulatory samolotu, szybowca i śmigłowca. Przy stoiskach pokazowych będzie można obejrzeć urządzenia z bliska, poznać ich budowę i porozmawiać ze specjalistami o możliwościach poszczególnych modeli.

Nowa pasja może zacząć się właśnie tutaj

Festiwal ma być także zaproszeniem do poznawania nauki i techniki poprzez własne doświadczenia. Pierwszy lot, rozmowa z operatorem czy spojrzenie przez gogle FPV mogą stać się początkiem nowego zainteresowania.

- Bardzo się cieszę, że nasze Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie będzie gościć Małopolski Festiwal Dronów. Małopolska od lat łączy lotnicze tradycje z technologiami przyszłości. Dziś drony są częścią naszej codzienności, a ich rola coraz mocniej wiąże się także z bezpieczeństwem. Dlatego tak ważna jest wiedza, odpowiedzialność i umiejętność właściwego wykorzystania tej technologii - podkreśla Łukasz Smółka.

- Festiwal będzie okazją do odkrywania nowych pasji i poznania możliwości współczesnych technologii. Chcemy inspirować młodych ludzi do rozwijania zainteresowań nauką i techniką. Zapraszam mieszkańców i gości Małopolski do wspólnego odkrywania świata dronów - dodaje marszałek.

Drony na ratunek. Zobacz, jak pomagają strażakom

Jak z powietrza odnaleźć zaginionego człowieka? Jak sprawdzić, co dzieje się w miejscu, do którego ratownicy nie mogą jeszcze bezpiecznie dotrzeć? Podczas festiwalu strażacy i specjaliści opowiedzą o wykorzystaniu bezzałogowców w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych. Pokazy przybliżą zastosowanie dronów podczas poszukiwań osób zaginionych, pożarów i powodzi. Publiczność zobaczy, jak obraz z kamery pomaga ocenić zagrożenie i zaplanować dalsze działania. Zaplanowano również zawody małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród zadań znajdzie się odnalezienie wskazanej osoby lub obiektu oraz przekazanie obrazu z miejsca zdarzenia. Będzie można przyjrzeć się umiejętnościom, które podczas prawdziwej akcji pomagają ratownikom zdobyć potrzebne informacje.

Dron nad domem, bezpieczeństwo i przyszłość wojska. Cztery debaty

Festiwal to również okazja do rozmowy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Gdzie kończy się swoboda filmowania z powietrza, a zaczyna naruszenie prywatności? Jak powstrzymać drona stanowiącego zagrożenie? Jak zmieniają się działania służb i wojska? Wśród paneli są między innymi: „Bezpieczna Małopolska z góry” - o wykorzystaniu dronów przez ratowników, służby i samorządy, „Dron kontra dron” o rozwoju bezzałogowców, systemach ich zwalczania oraz roli sztucznej inteligencji. „Polska armia ery dronów” o zmianach na polu walki i przygotowaniu do nich żołnierzy. I w końcu „Dron nad naszym domem” o prawach mieszkańców, odpowiedzialności operatorów i ochronie prywatności.

Marszałek zapowiada także rozmowy o zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej przed atakami dronów. To okazja, by poznać zarówno możliwości tej technologii, jak i wyzwania związane z jej coraz szerszym zastosowaniem.

Pierwszy Małopolski Festiwal Dronów odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 r., w Muzeum Lotnictwa Polskiego przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 10.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dojście do muzeum prowadzi od al. Jana Pawła II przez ul. Markowskiego.

Organizatorami wydarzenia są Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenie im. inspektora Marka Woźniczki. Patronat objęli Kancelaria Prezydenta RP, Minister Obrony Narodowej oraz Łukasz Smółka — Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronami medialnymi są „Super Express” i ESKA i krakowski portal Love Kraków.

Zabierzcie rodzinę lub znajomych i przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy drona. Być może właśnie tutaj wykonacie swój pierwszy lot!

Szczegółowy program i informacje dla odwiedzających dostępne są na festiwaldronow.pl. Program może ulec zmianie, a realizacja części atrakcji zależy od warunków pogodowych.

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