Dzielnicowi z Brzeszcz zatrzymali 52-letnią rowerzystkę, która we wtorek po południu jechała drogą ekspresową S1 w Brzeszczach.

Kobieta była nietrzeźwa – badanie wykazało u niej ponad promil alkoholu. Sprawa trafi do sądu.

Policję o niebezpiecznej sytuacji na drodze powiadomił jeden z kierowców jadących trasą szybkiego ruchu.

Pijana rowerzystka na S1. Kierowca powiadomił policję

We wtorek, 10 marca 2026 roku, tuż po godzinie 13:00, operator numeru alarmowego 112 odebrał niepokojące zgłoszenie od kierowcy. Świadek informował o rowerzystce poruszającej się po nowo otwartej drodze ekspresowej S1 w Brzeszczach. Na miejsce natychmiast skierowano najbliżej znajdujących się dzielnicowych z Komisariatu Policji w Brzeszczach. Ich szybka reakcja pozwoliła na błyskawiczne zlokalizowanie kobiety. Okazało się, że była to 52-letnia mieszkanka Jawiszowic.

To, co nastąpiło później, tylko potwierdziło obawy zgłaszającego. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak wysokie stężenie alkoholu w organizmie świadczy o znacznym upojeniu i całkowitej niezdolności do bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza na trasie szybkiego ruchu. Rowerzystka została natychmiast zatrzymana i przewieziona do komisariatu policji. Do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zostanie skierowany wniosek za wykroczenia, których się dopuściła.

Policja podkreśla, że jazda rowerem po drodze ekspresowej czy autostradzie jest kategorycznie zabroniona, a przede wszystkim skrajnie niebezpieczna. Takie zachowanie stwarza ogromne ryzyko zarówno dla samego rowerzysty, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego, poruszających się z dużą prędkością.

Apel policji: Trzeźwość na drodze to podstawa!

Podziękowania za prawidłową reakcję na niebezpieczną sytuację na drodze należą się kierowcy, który bez wahania powiadomił służby. Jego czujność i odpowiedzialność zapobiegły potencjalnej tragedii. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, asp. szt. Małgorzata Jurecka, w rozmowie z lokalnymi mediami podkreśliła: „Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie trzeźwości. Alkohol na drodze to przepis na nieszczęście. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym z nas.”

Policjanci przypominają również, że konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu są poważne i mogą obejmować wysokie grzywny, a nawet zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku rowerzystów, którzy dopuścili się takiego wykroczenia, oprócz grzywny, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów niemechanicznych.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być jeszcze bardziej dotkliwe? Tak Nie Trudno powiedzieć