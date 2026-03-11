- Dzielnicowi z Brzeszcz zatrzymali 52-letnią rowerzystkę, która we wtorek po południu jechała drogą ekspresową S1 w Brzeszczach.
- Kobieta była nietrzeźwa – badanie wykazało u niej ponad promil alkoholu. Sprawa trafi do sądu.
- Policję o niebezpiecznej sytuacji na drodze powiadomił jeden z kierowców jadących trasą szybkiego ruchu.
Pijana rowerzystka na S1. Kierowca powiadomił policję
We wtorek, 10 marca 2026 roku, tuż po godzinie 13:00, operator numeru alarmowego 112 odebrał niepokojące zgłoszenie od kierowcy. Świadek informował o rowerzystce poruszającej się po nowo otwartej drodze ekspresowej S1 w Brzeszczach. Na miejsce natychmiast skierowano najbliżej znajdujących się dzielnicowych z Komisariatu Policji w Brzeszczach. Ich szybka reakcja pozwoliła na błyskawiczne zlokalizowanie kobiety. Okazało się, że była to 52-letnia mieszkanka Jawiszowic.
To, co nastąpiło później, tylko potwierdziło obawy zgłaszającego. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak wysokie stężenie alkoholu w organizmie świadczy o znacznym upojeniu i całkowitej niezdolności do bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza na trasie szybkiego ruchu. Rowerzystka została natychmiast zatrzymana i przewieziona do komisariatu policji. Do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu zostanie skierowany wniosek za wykroczenia, których się dopuściła.
Policja podkreśla, że jazda rowerem po drodze ekspresowej czy autostradzie jest kategorycznie zabroniona, a przede wszystkim skrajnie niebezpieczna. Takie zachowanie stwarza ogromne ryzyko zarówno dla samego rowerzysty, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego, poruszających się z dużą prędkością.
Apel policji: Trzeźwość na drodze to podstawa!
Podziękowania za prawidłową reakcję na niebezpieczną sytuację na drodze należą się kierowcy, który bez wahania powiadomił służby. Jego czujność i odpowiedzialność zapobiegły potencjalnej tragedii. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, asp. szt. Małgorzata Jurecka, w rozmowie z lokalnymi mediami podkreśliła: „Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie trzeźwości. Alkohol na drodze to przepis na nieszczęście. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na każdym z nas.”
Policjanci przypominają również, że konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu są poważne i mogą obejmować wysokie grzywny, a nawet zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku rowerzystów, którzy dopuścili się takiego wykroczenia, oprócz grzywny, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów niemechanicznych.