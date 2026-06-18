Śmiertelne obrażenia 19-latki. Są wyniki sekcji

Śledczy dysponują już wstępnymi wynikami sekcji zwłok obojga 19-latków. Jak przekazała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, na ciele kobiety ujawniono ranę ciętą szyi oraz rany kłute klatki piersiowej.

Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz dwie rany kłute klatki piersiowej, z których dwie okazały się śmiertelne - przekazała prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

W przypadku Kacpra W. biegli nie ujawnili żadnych obrażeń zewnętrznych. Przyczyną jego śmierci było powieszenie. Przy ciele mężczyzny znaleziono nóż. Śledztwo ma wyjaśnić, czy to właśnie tym narzędziem zostały zadane śmiertelne obrażenia 19-latce.

Zaatakował ją, gdy wysiadała z samochodu

Do dramatu doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca przed domem Magdaleny D. w Mszanie Górnej. Z ustaleń śledczych wynika, że Kacper W., były partner dziewczyny, miał zaczaić się w pobliżu posesji i zaatakować ją nożem w chwili, gdy wysiadała z samochodu.

Młodą kobietę od wejścia do domu dzieliło zaledwie kilka kroków. Mimo podjętej pomocy nie udało się jej uratować.

Po ataku 19-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania z udziałem policji. Ciało mężczyzny odnaleziono we wtorek nad ranem na terenie miejscowości Niedźwiedź.

Śledczy ustalili, że para była wcześniej w związku, jednak doszło do rozstania. Prokuratura potwierdziła również wcześniejsze ustalenia, że krótko przed śmiercią Magdalena D. zgłosiła uszkodzenie opon w swoim samochodzie. Okoliczności tej sprawy będą przedmiotem dalszego postępowania.

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii, w tym dokładny przebieg ataku i motyw działania sprawcy.

Tak przebiegały poszukiwania 19-latka, który zabił byłą partnerkę: