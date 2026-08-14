Kraków - “spelunką Europy” czy kulturalną metropolią? Dwa lata działania burmistrza nocnego

“To był bardzo intensywny okres”

Przez dwa lata krakowska Komisja ds. Zrównoważonej Gospodarki Nocy spotkała się na 82 posiedzeniach (w tym w ramach 3 grup roboczych). W tym czasie wypracowano i przyjęto 42 uchwały celujące w konkretne bolączki miasta. Aż 70% z nich podjęto w drodze konsensusu, co dowodzi, że mimo różnicy interesów stronom udaje się wypracowywać wspólne rozwiązania.

Krakowska Komisja to pierwszy tego typu organ w Polsce powołany do zapanowania nad uciążliwościami nocnego życia i turystyki. Podczas gdy w Sosnowcu nocny burmistrz miał ożywić puste ulice, Kraków musiał poradzić sobie z czymś odwrotnym - opanować ogromne przeciążenie centrum. Ze względu na pionierski charakter tego projektu w skali kraju, wszelkie schematy działania i zasady współpracy trzeba było wypracować od zera.

Nowe zasady dla krakowskiej gastronomii

Komisja wypracowała również zestaw dobrych praktyk dla branży gastronomicznej. Dokument stawia na kontrolę hałasu oraz egzekwowanie porządku w otoczeniu lokali. Restauratorzy zostali zobowiązani m.in. do zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej wnętrz, cichego sprzątania ogródków oraz aktywnej reakcji personelu na zakłócanie ciszy nocnej po godzinie 22:00, wulgaryzmy czy próby wynoszenia alkoholu na ulice.

Nowe wytyczne precyzują również zasady funkcjonowania ogródków – w sezonie letnim mogą działać maksymalnie do 24:00 w tygodniu i do 1:00 w weekendy, a po ich zamknięciu meble muszą być zabezpieczane przed imprezowiczami. Od właścicieli wymaga się także dbania o czystość wokół lokali, egzekwowania cichych dostaw od dostawców i szkolenia personelu z przyjętych norm. Zestaw tych zasad to jeden z kluczowych efektów dialogu między miastem, przedsiębiorcami a mieszkańcami Starego Miasta.

Mniej hałasu i pijackich awantur

Jak podkreśla Jacek Jordan, jego praca i Komisji ds. Zrównoważonej Gospodarki Nocy przekłada się na konkretne liczby:

- Mamy obecnie spadek wykroczeń związanych z alkoholem o 40 proc., a tych dotyczących zakłócania porządku aż o 46 proc.

Prawne ograniczenia samorządu oraz smutna rzeczywistość krakowskiego centrum

Ryszard Rydiger, reprezentujący mieszkańców ścisłego centrum w ramach ruchu “Zabytkowe Centrum”, zwraca uwagę, że ocena ostatnich dwóch lat nie jest czarno-biała. Z jednej strony miasto w końcu zauważyło problem, lecz uprawnienia Burmistrza Nocnego są żadne.

Kraków jest spelunką Europy, gdzie można najtańsze, najbardziej podłe rozrywki zaspokajać - twierdzi Ryszard Rydiger. Chodzi tu przede wszystkim o bezmyślne imprezowanie i głośne zachowania osób po alkoholu.

Krakowska straż miejska nie ma narzędzi, by skutecznie dbać o porządek w nocy. Strażnicy nie posiadają dostępu do baz danych PESEL czy CEPiK, przez co przy zwykłym legitymowaniu osoby bez dokumentów muszą wzywać Policję. To powoduje dublowanie patroli i marnowanie czasu służb, które i tak zmagają się z brakami kadrowymi.

Będzie zmiana prawa?

W październiku, jak zapewnia Jacek Jordan planowane jest zorganizowanie spotkania z krakowskimi parlamentarzystami obu izb. Celem rozmów ma być omówienie propozycji zmian w prawie i zaangażowanie posłów oraz senatorów we wspólną walkę o interesy miasta.

Jakub Solarz/Radio ESKA Kraków