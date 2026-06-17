Sambo w Krakowie. Nietypowa sztuka walki z Ukrainy zdobywa popularność

Czym dokładnie jest sambo i jakie są zasady tej sztuki walki?

Sambo to dyscyplina, która dla wielu osób wciąż brzmi egzotycznie, choć łączy w sobie elementy dobrze znanych sportów walki. Na zawodach zawodnicy występują w specjalnych strojach przypominających kimona, a starcie zazwyczaj zaczyna się od próby chwycenia przeciwnika. Punkty zdobywa się przede wszystkim za skuteczne rzuty oraz utrzymanie rywala w parterze. Walkę można zakończyć przed czasem, jeśli uda się wykonać rzut na plecy, pozostając samemu na nogach, lub poprzez założenie bolesnej dźwigni na rękę lub nogę.

Są trzy rodzaje sambo. Sambo sportowe, sambo kombat, które odbywają się w randze zawodów. Walka w sambo sportowym wygląda tak, że przeciwnicy są w strojach podobnych do kimon. I zaczyna się walka od przechwytu. Kto wykona rzut, ten dostaje ilość punktów – powiedział przedstawiciel klubu Sambo Krak w rozmowie z Dominiką Baraniec.

W Polsce sport ten stale się rozwija, a krakowski klub regularnie bierze udział w turniejach rangi krajowej i międzynarodowej. Sukcesy na arenie światowej pokazują, że polscy zawodnicy potrafią odnaleźć się w tej trudnej technicznie dyscyplinie.

Sambo bojowe a MMA. Czym różnią się te dyscypliny sportowe?

Choć sambo sportowe skupia się głównie na rzutach i chwytach, jego odmiana bojowa, czyli sambo kombat, jest znacznie bardziej zbliżona do mieszanych sztuk walki (MMA). Zawodnicy mogą używać nie tylko rąk i nóg, ale dozwolone są także uderzenia głową oraz ciosy zadawane w parterze. Największą różnicą jest ubiór, ponieważ w sambo walczy się w specjalnych bluzach. Pozwala to na stosowanie chwytów za odzież, co w klasycznym MMA jest zabronione. Takie rozwiązanie ma na celu lepsze przygotowanie do realnych sytuacji, z którymi można spotkać się na przykład podczas próby samoobrony na ulicy.

Prawie wszystko to jest podobne do MMA, tylko że to jest w bluzach, w strojach, gdzie można przechwycić. W MMA nie ma możliwości przechwycenia za strój i inne systemy punktacji. [...] Powstały zapotrzebowania, które są, bo na ulicy często są uderzenia. Trzeba umieć unikać i zadawać tych uderzeń – tłumaczył przedstawiciel klubu.

Dzięki swojej uniwersalności sambo jest uważane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. Pozwala nie tylko na sportową rywalizację, ale przede wszystkim uczy, jak skutecznie unieszkodliwić napastnika bez konieczności zadawania mu poważnych obrażeń.

Gdzie trenować sambo w Krakowie? Treningi dla dorosłych i rekreacja

W stolicy Małopolski głównym ośrodkiem tej dyscypliny jest klub mieszczący się przy ulicy Grochowskiej. Sala treningowa o powierzchni około 120 metrów kwadratowych jest wyposażona w profesjonalne maty, które pozwalają na bezpieczne ćwiczenie rzutów i padów. Na zajęcia może przyjść właściwie każdy. O ile w sporcie wyczynowym najlepiej zacząć treningi przed 30. rokiem życia, o tyle w grupach rekreacyjnych nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Trenerzy dopasowują partnerów do ćwiczeń na podstawie ich wagi i doświadczenia, aby każdy czuł się komfortowo.

Jeżeli mówimy o sporcie, to muszą być predyspozycje wiekowe, w miarę to do 30 roku życia. Jeżeli to jest ćwiczenie bardziej rekreacyjne dla siebie, w takim razie to nie ma żadnego przedziału wiekowego. [...] Bardziej nastawieni jesteśmy na to, żeby osoba zdobyła zdrowie na tych treningach, a nie straciła go – wyjaśnił gość audycji w Radiu ESKA Kraków.

Osoby, które wcześniej trenowały judo, zapasy lub brazylijskie jiu-jitsu, zazwyczaj bardzo szybko odnajdują się w sambo, ponieważ mają już wypracowane podstawy walki w bliskim kontakcie. Nieco trudniej mogą mieć bokserzy, którzy są przyzwyczajeni do walki na dystans, jednak treningi rekreacyjne są otwarte dla wszystkich, bez względu na sportową przeszłość.