Kraków przeznacza blisko 9,8 mln zł na zakup mieszkań o powierzchni 30-50 m² na rynku pierwotnym, aby wzmocnić miejski zasób mieszkaniowy.

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów z Funduszu Dopłat BGK, preferując lokale wykończone i gotowe do zamieszkania.

Oferty można składać online do 15 lipca do godz. 12:00, z terminem przekazania lokali do 14 października.

Kraków chce kupić mieszkania od deweloperów

Kluczowym aspektem tej inicjatywy jest planowane pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak podaje Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, w ramach tego programu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego, które może pokryć nawet 50 procent kosztów całego przedsięwzięcia. Oznacza to, że z niemal 9,8 miliona złotych przeznaczonych na zakup, połowa może pochodzić ze źródeł zewnętrznych.

Oferty dotyczące sprzedaży mieszkań można składać online do 15 lipca, do godziny 12:00. Miasto oczekuje, że zakupione lokale zostaną przekazane najpóźniej do 14 października.

Nowa polityka mieszkaniowa Krakowa

Zakup lokali na rynku pierwotnym to jeden z elementów polityki mieszkaniowej Krakowa. Miasto rozwija różnorodne formy wsparcia, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Przykładem jest uruchomiona w 2025 roku Społeczna Agencja Najmu, prowadzona przez Fundację Internationaler Bund Polska. Projekt ten, finansowany m.in. z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS), otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 7 milionów złotych. Agencja ma za zadanie pośredniczyć w wynajmie mieszkań, oferując stabilne warunki i niższe czynsze dla osób o umiarkowanych dochodach. W przyszłym roku planowany jest nabór wniosków o najem lokali w nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Padniewskiego, realizowanej w formule Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

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