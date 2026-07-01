Schronisko w Nowym Targu definitywnie zamknięte. Setki psów czekają na pomoc

Policja badała schronisko w Nowym Targu. Zgłaszano śmierć zwierząt

Nie tak dawno opinią publiczną wstrząsnęły niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania schroniska dla czworonogów zlokalizowanego w Nowym Targu. Według przekazywanych wówczas informacji w boksach miały panować skrajnie wysokie temperatury, które rzekomo doprowadziły do śmierci niektórych przebywających tam czworonogów.

Od 29 czerwca w placówce trwały rygorystyczne procedury sprawdzające, w które zaangażowano nowotarskich funkcjonariuszy policji, techników kryminalistyki, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz samego zgłaszającego sprawę. Przedstawiciele służb mundurowych oficjalnie poinformowali, że wykonane czynności operacyjne absolutnie nie potwierdziły plotek o morderczych upałach w kojcach czy tragicznych zgonach zwierząt.

Po wielogodzinnej inspekcji przeprowadzonej 26 czerwca nowotarski Powiatowy Lekarz Weterynarii wstrzymał możliwość przyjmowania nowych psów do azylu, argumentując to konkretnymi usterkami infrastrukturalnymi. Na właścicielkę nałożono szereg nakazów, wśród których znalazły się wymogi naprawienia zewnętrznych elementów ogrodzenia, dostosowania stref dla szczeniąt odłączonych od suk oraz zagwarantowania kompleksowej opieki medycznej i stałego nadzoru weterynaryjnego.

W kolejnych dniach od 27 do 29 czerwca region zmagał się z potężnymi falami upałów, co wymusiło wzmożoną czujność powołanych służb. W tym newralgicznym czasie Powiatowy Lekarz Weterynarii zjawiał się w ośrodku aż trzy razy na dobę, aby na bieżąco monitorować warunki sanitarne oraz ogólny dobrostan przebywających w klatkach czworonogów.

Właścicielka rezygnuje. Schronisko w Nowym Targu zlikwidowane

W środę, 1 lipca, funkcjonariusze z małopolskiej komendy przekazali przełomowe wieści dotyczące funkcjonowania nowotarskiej placówki. Podjęto ostateczną decyzję o definitywnym zakończeniu działalności tego obiektu, co było bezpośrednim efektem jednoznacznej rezygnacji złożonej przez samą osobę zarządzającą dotychczas tym miejscem.

„Na wniosek właścicielki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu wydał decyzję o jego zamknięciu” - przekazali w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Małopolskiej Policji.

Według szczegółowych danych udostępnionych przez stróżów prawa pod adresem przy ulicy Kokoszków 101 znajdowały się dokładnie 273 psy. We wtorek, 30 czerwca, Powiatowy Lekarz Weterynarii oficjalnie wykreślił ten obiekt ze spisu legalnie działających podmiotów weterynaryjnych, co prawnie sankcjonuje całkowite zakończenie jego pracy operacyjnej.

Krzysztof Jan Klęczar interweniuje. Gminy muszą odebrać psy z Nowego Targu

Dynamiczny rozwój bezprecedensowych wypadków zmusił wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara do natychmiastowego zwołania posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kluczowym i palącym problemem do rozwiązania pozostaje los wszystkich czworonogów, ponieważ zamknięty obiekt współpracował na mocy stosownych umów z aż 43 różnymi samorządami z terenu całego województwa.

Funkcjonariusze z Małopolski w jasnych słowach przypomnieli, że zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku to właśnie lokalne samorządy ponoszą pełną odpowiedzialność za przeciwdziałanie problemowi bezpańskich psów. Zgodnie z literą rygorystycznego prawa główny obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do życia dla tych zwierząt spoczywa teraz bezpośrednio na barkach wójtów oraz burmistrzów z poszczególnych rejonów.

„W związku z tym, dzisiaj Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu skierował wniosek do samorządowców, aby podjęli pilne działania mające na celu przejęcie opieki nad psami z nowotarskiego schroniska i niezwłocznie zapewnili ciągłość ochrony zwierząt” - zrelacjonowali w swoim merytorycznym oświadczeniu policjanci.

„Odbiór psów będzie się odbywać pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu. Każda z 43 gmin powinna niezwłocznie skontaktować się z PIW w Nowym Targu, aby ustalić termin odbioru zwierząt. Ponadto w piśmie zaznaczono, że przemieszczenie psów ze schroniska może nastąpić wyłącznie do zakładów umieszczonych w rejestrze Głównego Lekarza Weterynarii, a środek transportu przeznaczony do ich przewozu musi spełniać odpowiednie warunki” - dodali oficerowie policji, jednoznacznie zaznaczając jednocześnie, że chętni wciąż mają pełną możliwość adoptowania psów bezpośrednio z nowotarskiego przytuliska.