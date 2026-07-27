Skolim, IRA i pokazy lotnicze! Gorące wydarzenia w weekend w Małopolsce z ESKA Summer City

Wakacyjne Piątki w Termach Bania – 31 Lipca i Przez Całe Wakacje!

Jak w każdy piątek, także i ten 31 lipca, Termy Bania, główny partner ESKA Summer City w Małopolsce, zamieniają się w centrum letniej zabawy! Przez całe wakacje nie brakuje tu niezapomnianej atmosfery pełną muzyki, ekscytujących konkursów i mnóstwa wakacyjnych atrakcji.

Termy Bania to idealne miejsce zarówno dla miłośników wodnego szaleństwa, jak i tych, którzy szukają relaksu w basenach termalnych z malowniczym widokiem na góry. Na uczestników piątkowych spotkań czekają atrakcyjne nagrody, wakacyjne gadżety i potężna dawka pozytywnej energii. Planujesz wypoczynek na Podhalu? Koniecznie w piątek odwiedź Białkę Tatrzańską!

Biegacze na start!

Sobota, 1 sierpnia, upłynie pod znakiem sportowych emocji! Tego dnia odbędzie się VII edycja biegu Młyn Trail Michałowice - imprezy, która co roku przyciąga miłośników biegania z całej Małopolski! To idealna okazja, by połączyć sportową rywalizację z podziwianiem uroków podkrakowskiej przyrody.

Dla kogo to biegowe wyzwanie? Dla każdego! Do wyboru są trzy dystanse: 5 km (start o godz: 9:45), 11 km (start o godz: 9:30) i 21 km (start o godz: 9:00).

Zawody rozgrywane są w malowniczych Michałowicach, zaledwie 15 km od krakowskiego Rynku Głównego. Start i meta zlokalizowane będą na stadionie Michałowianki przy ul. Sportowej. Trasy, wiodące głównie polnymi i leśnymi ścieżkami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, zapewnią niezapomniane widoki wzdłuż krętej rzeki Dłubni. Czekają na Was także krótkie odcinki asfaltowe. Trasy będą precyzyjnie oznaczone taśmami i znakami, a o bezpieczeństwo uczestników zadbają wolontariusze, Policja oraz strażacy OSP.

Oprócz rywalizacji indywidualnej przewidziano również zawody drużynowe. Nie zapomniano także o najmłodszych. MŁYN KIDS to biegi z przeszkodami na boisku Michałowianki, gwarantujące mnóstwo zabawy!

Na najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody - zarówno rzeczowe, jak i finansowe!

Festiwal Wody Mineralnej w Muszynie

Na weekend 31 lipca - 1 sierpnia zaplanowano również Festiwal Wody Mineralnej w Muszynie. Podczas kilkudniowej zabawy amfiteatr Zapopradzie zmieni się w największą w regionie plenerową pijalnię wody mineralnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny z udziałem polskich gwiazd sceny rozrywkowej.

W piątek będzie polifonicznie i rockowo - na scenie godz. 19 wystąpią… chóry, które zaprezentują Chóralną Antologię Polskiego Rocka! Z kolei sobota upłynie w stylu retro. Tego dnia odbędzie się m.in. XVIII Zlot Zabytkowych Pojazdów, a o godz. 19 Legendy Polskiej Muzyki, czyli Koncert Największych Przebojów Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka.

Niedziela (2 sierpnia) będzie niezwykle rodzinnym dniem. Wśród atrakcji: Koncert Familijny Bal u Pana Kleksa (godz. 16), występ Kabaretu Paranienormalni (godz. 18:30), koncert zespołu IRA (godz. 20). Imprezę zwieńczy pokaz ogni sztucznych z Muszyńskiego Zamku (godz. 22).

Muzyczna energia pokoleń

Dla spragnionych muzycznych wrażeń Gmina Igołomia–Wawrzeńczyce przygotowała coś wyjątkowego. W dniach 1-2 sierpnia 2026 roku lotnisko w Pobiedniku Wielkim stanie się areną premierowej edycji "Eksplozji Mocy – Wspólnej Energii Pokoleń". To połączenie koncertów największych gwiazd, rodzinnej rozrywki, bogactwa lokalnych tradycji oraz promocji potencjału regionu. Pod hasłem "Wspólna Energia Pokoleń" impreza ma być miejscem spotkania dla wszystkich – mieszkańców gminy, gości z Krakowa, Małopolski i całej Polski. To inicjatywa, która promuje lokalne produkty i udowadnia, że wspólnymi siłami można stworzyć wydarzenie na najwyższym poziomie, oferujące atrakcje dla każdego, niezależnie od wieku.

Oficjalna inauguracja zaplanowana jest na sobotę o godz. 18. Następnie publiczność do wspólnej zabawy zaprosi DJ Don Pablo, a o godz. 21 na scenie wystąpi jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia - Blacha 2115. Po koncercie rozpocznie się nocna strefa taneczna, podczas której zagrają Klaudia M, Endriu oraz Claudia Marie.

Równie atrakcyjnie zapowiada się niedziela. Od godzin popołudniowych scena należeć będzie do dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz lokalnych zespołów. W godzinach 19:15-21:00 wystąpi Ekipa Basement TV w składzie: DJ Maximo, DJ Zobul, DJ Pablo oraz DJ Leśny & Brothers, którzy rozgrzeją publiczność przed wieczornym koncertem. O 21:00 na scenie pojawi się Skolim, a po jego występie uczestnicy będą mogli bawić się podczas tanecznego zakończenia imprezy z DJ Leśny & Brothers.

Jednak Eksplozja Mocy to jednak znacznie więcej niż muzyka. Przez cały weekend na uczestników czekać będzie również wesołe miasteczko, strefa rekreacyjna, bogata strefa gastronomiczna oraz liczne atrakcje dla całych rodzin.

Szczególne miejsce zajmie niedzielna prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce, które przygotują tradycyjne potrawy oparte na lokalnych produktach. Będzie to doskonała okazja do poznania smaków regionu oraz bogactwa małopolskiej kuchni. Uzupełnieniem będą stoiska lokalnych producentów i gospodarstw rolnych prezentujących regionalne wyroby oraz produkty.

Na odwiedzających czekać będą też loty widokowe helikopterem, samolotem i szybowcem, przejażdżki quadami, strefy edukacyjne i ekologiczne oraz liczne konkursy i animacje.

Jedną z największych atrakcji będzie widowiskowy pokaz lotniczy przygotowany przez Aeroklub Krakowski, który dzięki wyjątkowej lokalizacji wydarzenia będzie mógł zaprezentować spektakularne możliwości lotnictwa. Emocji z pewnością nie zabraknie!