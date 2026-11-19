W rejonie tatrzańskiej Granackiej Przełęczy doszło do upadku 31-letniej turystki ze skały, co zapoczątkowało akcję z udziałem 40 ratowników TOPR .

. Poszkodowaną udało się odnaleźć żywą w poniedziałek, jednak pomimo trwającej trzy godziny reanimacji w skrajnie trudnych warunkach, kobieta zmarła przez ciężkie obrażenia i głęboką hipotermię .

. Zmarła wzywała wcześniej pomocy za pomocą nieczytelnej wiadomości SMS, a jej ciało tymczasowo pozostawiono w górach z uwagi na wymagający teren oraz fatalną pogodę.

Tragiczny finał akcji TOPR w Tatrach. 31-letnia turystka zmarła mimo trzygodzinnej reanimacji

„Mimo trudnej akcji i chwili nadziei, którą mieliśmy nie udało jej się uratować. Na skutek bardzo poważnych obrażeń po upadku z dużej wysokości i głębokiej hipotermii niestety to się nie udało” – poinformowali TOPR-owcy.

Dramatyczne wydarzenia rozpoczęły się w poniedziałek, kiedy zgłoszono zaginięcie 31-latki. Tego samego dnia do centrali TOPR dotarła od niej niezrozumiała wiadomość SMS z prośbą o ratunek, a późniejsze próby oddzwonienia do kobiety zakończyły się fiaskiem. Funkcjonariusze policji zdołali jednak namierzyć sygnał jej telefonu w okolicach Orlej Perci, będącej najbardziej wymagającym szlakiem w polskich Tatrach. Następnie ratownicy górscy wykorzystali drony do precyzyjnego wskazania lokalizacji poszkodowanej. Urządzenia wykryły ślad termalny w pobliżu Granackiej Przełęczy, dokąd natychmiast skierowano zespół ratunkowy.

Ratownicy musieli zmierzyć się z ekstremalną pogodą, używając technik linowych, aby zejść do turystki leżącej w bardzo stromym miejscu. Gdy dotarli do 31-latki, dawała ona jeszcze oznaki życia, choć znajdowała się w stanie krytycznym. W trakcie działań ratunkowych doszło jednak u niej do zatrzymania akcji serca. Ekstremalne warunki pogodowe oraz skrajnie niebezpieczne ukształtowanie terenu sprawiły, że ratownicy musieli na ten moment zostawić zwłoki kobiety na szlaku. Przedstawiciele TOPR ponawiają swoje apele o unikanie samotnych wypraw w partie górskie.