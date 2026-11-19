Trasa zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego na Rynek Główny w Krakowie

Prokuratura Krajowa bardzo dokładnie prześledziła trasę przejazdu mordercy z jego rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego. Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że 24-letni mężczyzna wybrał najkrótszą dostępną drogę i ani razu nie zboczył z kursu. Śledczy oficjalnie potwierdzili już te doniesienia, wymieniając konkretne odcinki dróg, jakimi jechał sprawca tego wstrząsającego ataku.

Szczegóły podróży napastnika przedstawił w rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Eryk Stasielak, który pełni funkcję naczelnika krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej. „Sprawca poruszał się najkrótszą trasą z miejsca swojego zamieszkania w Ostrowcu do Krakowa, tj. drogą krajową 42 Ostrowiec–Starachowice, a następnie drogą S7 do Krakowa” – poinformował śledczy.

Policyjne ustalenia dowodzą ponadto, że w trakcie całego przejazdu 24-latek zrobił sobie tylko jedną przerwę w podróży. Funkcjonariusze dokładnie wiedzą, w którym miejscu zatrzymano pojazd, ale dla dobra prowadzonego śledztwa na tym etapie nie ujawniają tej lokalizacji. Pewne jest natomiast to, że ten krótki postój w żaden sposób nie opóźnił przyjazdu na miejsce, a sam zamachowiec wykazywał się ogromną determinacją w dążeniu do celu.

Kamery w Krakowie nagrały samochód zamachowca przed atakiem

Skrupulatne przejrzenie zapisów z krakowskich kamer miejskich pozwoliło prowadzącym sprawę na odtworzenie niemal co do minuty ostatnich momentów przed rozpoczęciem strzelaniny. Zgromadzony materiał wideo dowodzi, że auto 24-latka wjechało do ścisłego centrum miasta krótko przed godziną 15.00. Dokładnie o 14.51 samochód uchwyciła kamera zamontowana przy alei Słowackiego, natomiast już cztery minuty później, o godzinie 14.55, ten sam pojazd mijał Plac Biskupi.

Największe zaskoczenie przyniosły jednak nowe fakty pokazujące, jak dokładnie auto dostało się na samą płytę Rynku Głównego. Do tej pory w przestrzeni publicznej dominowała wersja, że morderca nadjechał od strony ulicy Sławkowskiej, co okazało się nieprawdą. Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że sprawca wjechał na krakowski Rynek przez ulicę Szczepańską, a strzały z broni palnej zaczął oddawać dopiero na skrzyżowaniu Rynku z ulicą Sławkowską.

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