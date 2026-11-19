Referendum w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Władze Krakowa przedstawiły projekt zakładający znaczne ograniczenie obszaru, który miała objąć Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Według nowych założeń, strefa ma obejmować jedynie ścisły teren wewnątrz pierwszej obwodnicy oraz fragment centrum w kierunku alei Krasińskiego.

Wiceprezydent Jan Hoffman zapowiedział, że zmiana w tym kształcie mogłaby zacząć obowiązywać już w lutym lub marcu przyszłego roku. Aby tak się stało, projekt musi najpierw zostać przyjęty przez Radę Miasta Krakowa. Prezydent Łukasz Gibała podkreśla jednak, że nowe rozwiązania nie muszą być ostatecznymi.

– Zmiana ma charakter tymczasowy, o ostatecznym kształcie SCT zdecydują mieszkańcy w referendum. Będę mocno się przy tym upierał – zadeklarował prezydent Łukasz Gibała.

Krakowianie wypowiedzą się o dorożkach i najmie krótkoterminowym?

Prezydent Krakowa odniósł się również do wątpliwości prawnych związanych z organizacją głosowania. Przyznał, że zdaniem części ekspertów przeprowadzenie takiego referendum mogłoby zostać uznane za niezgodne z prawem, jednak równocześnie zadeklarował, że zrealizuje wolę Krakowian nawet wtedy, gdy frekwencja referendalna nie przekroczy progu 30 procent.

W planowanym referendum mieszkańcy mieliby odpowiedzieć na od trzech do pięciu pytań. Jak zdradził Łukasz Gibała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, oprócz przyszłości Strefy Czystego Transportu, chciałby poddać pod głosowanie jeszcze dwie niezwykle ważne dla miasta kwestie. Pierwszą z nich jest ograniczenie najmu krótkoterminowego, ponieważ zdaniem prezydenta Kraków traci na postępującej „turystyfikacji”. Drugie pytanie dotyczyłoby przyszłości dorożek konnych na krakowskim Rynku. Prezydent nie ukrywa, że osobiście jest przeciwnikiem ich dalszego funkcjonowania. Aby referendum zostało przeprowadzone, konieczna jest zgoda rady miejskiej.

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