Śnieżyce i mróz na przełomie marca i kwietnia? Pogoda na Wielkanoc zaskoczy Polaków

W połowie marca mieszkańcy naszego kraju cieszyli się wiosennymi warunkami, jednak eksperci portalu twojapogoda.pl ostrzegają przed radykalną zmianą aury w ostatnich dniach miesiąca.

Z najnowszych analiz wynika, że około 25 marca do Polski dotrze fala arktycznego chłodu i pojawią się opady białego puchu. Zmiany potwierdzają również modele synoptyczne udostępniane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zawirowania atmosferyczne na przełomie marca i kwietnia uderzą przede wszystkim w zachodnie regiony naszego państwa, przynosząc wyraźne pogorszenie warunków drogowych i pogodowych.

Zmiana pogody i zimowe akcenty w prognozie na koniec marca

Twórcy portalu twojapogoda.pl przekazują, że w połowie zbliżającego się tygodnia aura ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Specjaliści wskazują, że w okolicach 24 i 25 marca mieszkańcy Polski muszą przygotować się na arktyczny podmuch który przyniesie wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne.

Nadejdzie kolejny układ niżowy, za którym zacznie spływać arktyczne powietrze. Z dnia na dzień mocno się ochłodzi. To z jego powodu ostatnie dni marca i początek kwietnia mogą przynieść powrót zimowych krajobrazów. Prognozowane są opady śniegu, największe w górach. Temperatura spadnie w pobliże zera, a nocami i o porankach co najmniej do -5 stopni - podają eksperci z serwisu twojapogoda.pl.

Śnieg z deszczem w prognozie IMGW, modele pokazują ochłodzenie

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują utrzymanie się wiosennej aury do 23 marca, ale piątek 20 marca przyniesie już odczuwalne ochłodzenie. Na północy kraju oraz na Podlasiu termometry wskażą zaledwie cztery stopnie Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do minus trzech stopni, a w rejonach górskich mróz będzie jeszcze silniejszy. Tego dnia obywatele powinni pamiętać o zabraniu ze sobą parasoli, ponieważ synoptycy w pięciodniowej prognozie ostrzegają przed opadami.

Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - czytamy w pięciodniowej prognozie IMGW.

Przełom marca i kwietnia zapowiada się wyjątkowo niekorzystnie dla mieszkańców zachodnich województw. Udostępniany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej model ECMWF wskazuje na sporą anomalię średniej temperatury w porównaniu do lat 1991-2020, co oznacza, że na zachodzie kraju zapanuje odczuwalny chłód (zdjęcie poniżej).

Dużo wskazuje na to, że w okresie świąt wielkanocnych nastąpi poważne załamanie pogody. Maksymalne wskazania termometrów w całej Polsce nie przekroczą dziesięciu stopni Celsjusza, a przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem mogą pokrzyżować plany na rodzinne spacery. Gdzie będzie najgorzej? Będziemy na bieżąco analizować i aktualizować dane meteorologiczne w naszych lokalnych oddziałach.

Zachęcamy również do zapoznania się z galerią zdjęć przypominającą najbardziej srogie i mroźne zimy w historii Polski, które trwale zapisały się w pamięci mieszkańców.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Model ECMWF z prognozą na przełom marca i kwietnia

