Znane uzdrowisko w Małopolsce może zmienić właściciela?

Uzdrowisko Kraków Swoszowice to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na uzdrowiskowej mapie Małopolski. Położone w południowej części Krakowa, słynie przede wszystkim z leczniczych wód siarczkowych, wykorzystywanych w zabiegach rehabilitacyjnych i kuracjach. Z jego oferty korzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak i kuracjusze przyjeżdżający z innych części Polski.

Teraz o uzdrowisku ponownie zrobiło się głośno, jednak nie ze względu na ofertę leczniczą czy planowane inwestycje. Jak informuje portal LoveKraków, pojawiła się kwestia sprzedaży ponad 14 hektarów gruntów, na których funkcjonuje placówka. Nieruchomości należą obecnie do miasta Krakowa, ale ich wykupem zainteresowana jest spółka Uzdrowisko Kraków Swoszowice.

Co istotne, nie chodzi o sprzedaż samego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, lecz o zmianę właściciela gruntów. Spółka korzysta z nich na podstawie prawa użytkowania wieczystego, a teraz chce uzyskać pełne prawo własności.

Sprzedaż gruntów uzdrowiska w Swoszowicach. W grę wchodzą miliony złotych

Wartość nieruchomości oszacowano na blisko 17,9 mln zł. Nie oznacza to jednak, że właśnie taką kwotę spółka będzie musiała zapłacić za przejęcie gruntów na własność.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami cena sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu jest ustalana na szczególnych zasadach. W tym przypadku jednorazowa płatność wyniosłaby ponad 3,5 mln zł, natomiast przy rozłożeniu należności na raty kwota wzrosłaby do około 4,5 mln zł.

Spółka wystąpiła dodatkowo o 50-procentową bonifikatę, powołując się na zabytkowy charakter nieruchomości. Krakowski magistrat nie zamierza jednak przyznawać tak dużej ulgi. Miasto zaproponowało obniżenie ceny o 5 proc., argumentując swoje stanowisko koniecznością odpowiedzialnego gospodarowania publicznym majątkiem.

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Kraków zabrał głos w sprawie sprzedaży uzdrowiska

Wątpliwości dotyczące planowanej transakcji skłoniły przedstawicieli krakowskiego magistratu do wyjaśnienia sytuacji. Urzędnicy podkreślają, że pomysł sprzedaży nieruchomości nie wyszedł od samorządu.

Jak przekazała portalowi LoveKraków Katarzyna Misiewicz z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, procedura została uruchomiona na wniosek spółki zarządzającej uzdrowiskiem. Przedsiębiorstwo skorzystało z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które w określonych przypadkach dają użytkownikom wieczystym prawo do wykupu gruntów.

Według magistratu wniosek złożono w wymaganym terminie, a nieruchomości spełniają ustawowe warunki sprzedaży. Oznacza to, że miasto jest zobowiązane do przeprowadzenia transakcji, jeśli spółka nadal będzie zainteresowana zakupem. W przypadku odmowy przedsiębiorstwo mogłoby dochodzić swoich praw przed sądem.

Co dalej z uzdrowiskiem w Swoszowicach? Miasto uspokaja

Planowana zmiana właściciela gruntów nie oznacza automatycznie zmian w sposobie funkcjonowania uzdrowiska. Krakowski magistrat zapewnia, że nieruchomości nadal będą objęte ochroną konserwatorską, a wszelkie działania inwestycyjne muszą pozostawać zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do sprawy odniosła się również spółka Uzdrowisko Kraków Swoszowice. Jej przedstawiciele podkreślają, że wykup gruntów jest standardową procedurą przewidzianą w polskim prawie i nie powinien być traktowany jako wyjątkowe uprzywilejowanie przedsiębiorstwa.

Spółka deklaruje jednocześnie chęć dalszego rozwoju uzdrowiska. Obecnie placówka dysponuje możliwościami wykonywania około 1,5 tys. zabiegów dziennie. Po planowanej rewitalizacji liczba ta mogłaby wzrosnąć nawet do 5 tys. zabiegów na dobę.