Stanisław Kracik tymczasowym prezydentem Krakowa. Nowy komisarz ma ambitne plany na najbliższe miesiące

Stanisław Kracik nowym komisarzem Krakowa. Nie będzie powoływał zastępców

Stanisław Kracik oficjalnie przejął stery w Krakowie jako komisarz. Będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe 90 dni, aż do momentu wybrania nowego prezydenta miasta. Nowy włodarz od razu zaznaczył, że nie zamierza tworzyć wokół siebie szerokiego kręgu doradców. Zamiast powoływać nowych wiceprezydentów, chce oprzeć się na doświadczeniu obecnych dyrektorów departamentów w krakowskim urzędzie. Kracik podkreśla, że jego rola to przede wszystkim solidna praca, a nie polityczne gry. Miasto ma działać bez żadnych zakłóceń, szczególnie w tak ważnych sprawach jak bezpieczeństwo, komunikacja miejska czy edukacja dzieci w krakowskich szkołach i przedszkolach.

Czuję się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. [...] Po pierwsze nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzonymi kontynuować z mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory – powiedział komisarz Stanisław Kracik.

Nowy komisarz przyznał, że propozycję objęcia tego stanowiska otrzymał bardzo nagle, bo zaledwie wczoraj późnym popołudniem. Mimo krótkiego czasu na podjęcie decyzji, zdecydował się przyjąć wyzwanie ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie i silną więź z miastem. Chce zadbać o to, aby Kraków nie wpadł w stan zawieszenia w tym gorącym, wyborczym okresie.

Stanisław Kracik nie wystartuje w wyborach. Chce przygotować budżet Krakowa na 2027 rok

Jedną z najważniejszych deklaracji nowego komisarza jest fakt, że nie weźmie on udziału w wyborach prezydenckich zaplanowanych na sierpień 2026 roku. Kracik chce się skupić wyłącznie na konkretnych zadaniach, które ułatwią start jego następcy. Jednym z największych wyzwań będzie przygotowanie wstępnego planu wydatków miasta, czyli budżetu na 2027 rok. Prace nad nim muszą ruszyć jak najszybciej, ponieważ po ewentualnej drugiej turze wyborów we wrześniu, nowy prezydent mógłby nie zdążyć z przygotowaniem wszystkich dokumentów na czas. Komisarz zamierza też dopilnować trwających inwestycji i zadbać o to, by Kraków sprawnie pozyskiwał pieniądze z dodatkowych funduszy.

Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tzw. trwanie. [...] Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027 – wyjaśnił Stanisław Kracik.

Współpraca z Radą Miasta ma być kluczowa dla utrzymania płynności działań inwestycyjnych. Kracik liczy na to, że radni pomogą mu w realizacji najważniejszych zadań, dzięki czemu miasto uniknie zastoju przez najbliższy kwartał.

Aleksander Miszalski o zmianach w Krakowie. Obawia się politycznego chaosu

Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski podsumował swoje dwa lata pracy dla krakowian. Przyznał, że był to czas intensywnych rozmów z mieszkańcami oraz ważnych projektów, takich jak rozpoczęcie budowy metra czy opracowanie nowej strategii rozwoju miasta. Choć Miszalski ufa kompetencjom Stanisława Kracika, nie ukrywa obaw o polityczną przyszłość Krakowa. Obawia się, że nadchodzące miesiące mogą przynieść polityczne spory, które utrudnią sprawne zarządzanie miastem. Jego zdaniem każdy nowy prezydent, który przyjdzie po nim, będzie potrzebował sporo czasu na wdrożenie się w skomplikowane sprawy urzędowe.

Martwię się i troszczę się o Kraków w kontekście tego, że czekają nas w tej chwili trzy miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane – ocenił Aleksander Miszalski.

Obecnie Kraków przygotowuje się do kolejnego etapu kampanii wyborczej. Mieszkańcy pójdą do urn już w sierpniu, aby wybrać prezydenta, który przejmie władzę od komisarza. Do tego czasu wszystkie kluczowe decyzje dotyczące codziennego życia w mieście będą leżały w rękach Stanisława Kracika, który obiecuje stabilizację i kontynuację najważniejszych projektów.

