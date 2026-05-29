Nowy milioner w Małopolsce. Jako jedyny poprawnie wytypował "szóstkę"

Mieszkaniec Małopolski wzbogacił się o milion złotych.

Losowanie miało miejsce 28 maja w czwartek, gdy z maszyny wypadły kule z numerami: 2, 4, 8, 24, 32 oraz 38.

Tego dnia, poza Wadowiczaninem, nikt inny w kraju nie wytypował identycznego zestawu.

Zwycięski kupon Lotto Plus w Wadowicach. Główna nagroda wędruje do Małopolski

Miejscowość słynąca na całym świecie jako miejsce narodzin papieża Polaka przyciągnęła uwagę z zupełnie innego powodu. Tym razem nie chodziło o wydarzenia religijne czy obchody historycznych dat, ale o ogromne pieniądze zdobyte w dodatkowej grze liczbowej, dające okrągłą kwotę. W trakcie czwartkowego losowania z 28 maja z bębna maszyny wypadły numery: 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Właśnie takie wartości poprawnie wytypował gracz z regionu, dzięki czemu może się cieszyć ze statusu milionera.

Warto zaznaczyć, że nikt inny na terenie kraju nie wskazał tego dnia identycznego zestawu cyfr, a kumulacja w podstawowej wersji gry pozostała nienaruszona przez wszystkich biorących w niej udział. Jak poinformował organizator zakładów, szczęśliwy los został nabyty w jednym z punktów przy ulicy Putka w Wadowicach.

Zasady losowania Lotto Plus. Jak grać o gwarantowany milion złotych?

W jaki sposób można sięgnąć po takie pieniądze, korzystając z oferty polskiego totalizatora i szukając szczęścia w Małopolsce? Regulamin dodatkowej zabawy nie należy do skomplikowanych i bardzo często zachęca wielu klientów do regularnego próbowania swoich sił. Warunkiem koniecznym jest wzięcie udziału w standardowym losowaniu i uiszczenie skromnej dopłaty w wysokości jednego złotego do podstawowej ceny kuponu, aby zwiększyć swoje szanse. Wytypowane wcześniej sześć liczb z puli czterdziestu dziewięciu automatycznie staje do walki w tej kolejnej rundzie. Prawidłowe wskazanie pełnego zestawu owocuje przypisaniem stałej premii pieniężnej, która wynosi równe milion złotych.

W przypadku tej konkretnej gry nie funkcjonuje popularny mechanizm narastającej puli, więc nagroda ma zawsze identyczną wartość. Pieniądze są wypłacane niezależnie od tego, czy wygrywa jedna osoba, czy kwotę zgarnia w tym samym momencie kilku szczęśliwców. Gracze mogą śledzić wyniki trzy razy w ciągu każdego tygodnia, ponieważ maszyny losujące pracują zawsze we wtorki, czwartki oraz soboty. To właśnie wtedy rozstrzygają się losy wielu kupionych wcześniej zakładów.

