Mieszkańcy Krakowa mogą od 6 do 27 listopada wziąć udział w konsultacjach publicznych dotyczących zamrożenia opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu.

Projekt uchwały ma na celu utrzymanie obecnych stawek (np. 100 zł za abonament miesięczny) w latach 2027-2028, zapobiegając planowanym podwyżkom do 250 zł i 500 zł.

Konsultacje dotyczą wyłącznie wysokości opłat i nie zmieniają granic SCT, wymagań emisyjnych ani daty końcowej płatnego wjazdu.

Jakie będą opłaty za wjazd do SCT w Krakowie? Urząd miasta proponuje zamrożenie stawek

Od 6 do 27 listopada odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowego projektu uchwały. Urzędnicy chcą zamrozić wysokość opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Jeśli propozycja zyska poparcie, w latach 2027–2028 kierowcy zapłacą dokładnie tyle samo, ile wynosić będą stawki w 2026 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, abonament miesięczny za wjazd do strefy miał wzrosnąć do 250 zł w 2027 roku, a od 2028 roku wynosić aż 500 zł miesięcznie. Nowy projekt, który trafi pod dyskusję, zakłada zatrzymanie tych podwyżek. Oznacza to, że opłaty pozostałyby na poziomie z 2026 roku. Za abonament miesięczny kierowcy zapłaciliby 100 zł, stawka godzinowa wyniosłaby 2,50 zł, natomiast opłata za całą dobę (po opłaceniu dwóch godzin z rzędu danego dnia) zamknęłaby się w kwocie 5 zł.

Warto jednak podkreślić, że nadchodzące konsultacje dotyczą wyłącznie kwestii finansowych. Projekt uchwały nie zakłada zmian w granicach terytorialnych strefy, nie modyfikuje wymagań dotyczących emisji spalin ani nie wprowadza nowych zwolnień dla pojazdów. Nienaruszona pozostaje również ostateczna data, do której za opłatą można wjeżdżać do strefy – jest to 31 grudnia 2028 roku.

To dopiero początek zmian w SCT. Będą kolejne kroki

Zapowiadane zmiany to odpowiedź na obietnice, jakie składał prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Nowy włodarz miasta deklarował głęboką reformę zasad funkcjonowania strefy. Pierwszym krokiem jest właśnie zamrożenie stawek, o którym współdecydują mieszkańcy. Po zakończeniu listopadowych konsultacji, projekt uchwały już w grudniu zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta Krakowa. Dopiero w drugim etapie władze przedstawią Krakowianom propozycje głębszych, systemowych zmian w funkcjonowaniu SCT.

Wszystkie szczegóły dotyczące spotkań, dyżurów eksperckich oraz formularze zgłoszeniowe mieszkańcy mogą znaleźć na oficjalnej platformie miejskiej obywatelski.krakow.pl.

Sonda Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania