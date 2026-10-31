Wygrana w zdrapce Lotto w Małopolsce. Gracz zdobył ostatnią główną nagrodę

Mieszkaniec województwa małopolskiego zdobył 507 tysięcy złotych w grze Cherry 777 .

. Zwycięską zdrapkę sprzedano w punkcie przy ulicy Słowackiego w Myślenicach .

. Tym samym z puli zniknęła już ostatnia główna nagroda w tej loterii.

Wygrana w Myślenicach. Gracz zdobył ponad pół miliona złotych w zdrapce

Fortuna często sprzyja graczom w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Osoby regularnie biorące udział w loteriach liczbowych liczą na moment, w którym na ich kuponie pojawią się wygrywające układy znaków lub cyfr. Taki scenariusz zrealizował się właśnie w przypadku osoby odwiedzającej punkt Lotto w Myślenicach. Klient kupujący zdrapkę w kolekturze przy ulicy Słowackiego raczej nie zakładał, że ta zwykła transakcja przyniesie mu rozbicie banku w grze Cherry 777 i ogromny zastrzyk gotówki.

Zwycięski kupon przyniósł graczowi główną wygraną wynoszącą dokładnie 507 tysięcy złotych. Tak pokaźny zastrzyk gotówki otwiera przed szczęściarzem zupełnie nowe perspektywy życiowe. Pieniądze te wystarczą na sfinansowanie poważnych inwestycji, takich jak kupno własnej nieruchomości, dalekie wyjazdy wakacyjne czy po prostu stworzenie bezpiecznej poduszki finansowej na przyszłość. Co istotne, sam los kosztował jedynie 10 złotych, co przy ostatecznej kwocie daje gigantyczny zwrot z inwestycji.

To ostatnia główna nagroda w zdrapce Cherry 777

Proste zasady i szansa na szybki zysk sprawiają, że zdrapki niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Choć kupon Cherry 777 z Myślenic okazał się wyjątkowo szczęśliwy, wiąże się z nim istotny fakt dla pozostałych graczy. Wydrapana kwota to ostatnia główna nagroda przewidziana w tej konkretnej grze. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni wcześniej dokładnie taką samą sumę wypłacono zwycięzcy z Ostrowa Wielkopolskiego.

Brak głównych wygranych nie oznacza jednak, że losy tej serii stały się bezwartościowe, ponieważ w ogólnej puli wciąż znajduje się 12 503 720 złotych do podziału między graczy. Osoby decydujące się na zakup tego losu nadal mają szansę na mniejsze kwoty, które wahają się w przedziale od 10 złotych do maksymalnie 7000 złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.