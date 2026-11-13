Strzelał do policjantów na ulicach Krakowa. 39-latek siedział już za zabójstwo

Uzbrojony mężczyzna na ulicach Krakowa. Policja ruszyła do akcji

W czwartek po godzinie 13:00 w stolicy Małopolski rozegrały się niebezpieczne sceny. Policyjny dyżurny odebrał wówczas alarmujący sygnał dotyczący mężczyzny chodzącego z przedmiotem przypominającym broń w okolicach ulic Wielickiej i Bieżanowskiej. W ten rejon niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy, którzy bardzo szybko zlokalizowali podejrzanego idącego chodnikiem.

Strzały i policyjny pościg w Krakowie. Zatrzymano 39-latka

Wydarzenia potoczyły się niezwykle dynamicznie. Na widok zbliżającego się radiowozu 39-letni krakowianin natychmiast sięgnął po niewymagającą pozwolenia broń gazową, po czym wystrzelił z niej trzykrotnie w stronę interweniujących mundurowych.

Policjanci zachowali zimną krew i błyskawicznie odpowiedzieli na atak. Funkcjonariusze oddali dwa strzały ostrzegawcze, a następnie rzucili się w pogoń za uciekającym napastnikiem, który w biegu porzucił pistolet. Po krótkim pościgu agresor został obezwładniony i skuty kajdankami, a w trakcie rewizji mundurowi znaleźli przy 39-latku mefedron.

Zarzuty dla recydywisty z Krakowa. Wcześniej siedział za zabójstwo

Śledczy szybko ustalili, że ostrzelanie patrolu nie było jedynym czwartkowym wybrykiem zatrzymanego. Jeszcze przed przyjazdem służb desperat sterroryzował bronią przypadkowego przechodnia, chcąc wymusić na nim podwózkę w wybrane przez siebie miejsce.

W piątek 39-latek trafił do prokuratury. Śledczy przedstawili mu tam zarzuty czynnej napaści na policjantów, posiadania środków odurzających oraz próby zmuszenia innej osoby do określonego zachowania.

„Podejrzany był wcześniej karany m.in. za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy” – poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Tomasz Waszczuk.

Zdaniem oskarżycieli tak groźny przestępca musi zostać odizolowany od społeczeństwa. W związku z tym prokuratura złożyła już w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie 39-letniego mężczyzny.