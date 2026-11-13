Chce sprawdzenia bohaterskiego policjanta z Krakowa. Eksperci z jednoznaczną oceną. Nie zostawili złudzeń

Choć dla wielu to nieprawdopodobne, ale to się jednak wydarzyło! Polak mieszkający w Londynie złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie akcji funkcjonariuszy w Krakowie. Chodzi o bohaterów, którzy powstrzymali szaleńca Michała Oksińskiego. 24-letni mężczyzna to sprawca szokującego ataku na Rynku Głównym i zabójstwa rodziny w Ostrowie Świętokrzyskim.

O co chodzi autorowi zawiadomienia? Chce on sprawdzić legalność użycia broni palnej i sugeruje, że w momencie oddawania strzałów, Oksiński nikomu nie zagrażał.

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Więcej o zawiadomieniu i reakcji prokuratury pisaliśmy w tym miejscu!

Eksperci nie mają wątpliwości! Służby zadziałały właściwie i poskromiły zamachowca z Krakowa

O interwencję policjantów "Super Express" zapytał m.in. Dariusza Nowaka, byłego policjanta, rzecznika KGP i cenionego eksperta. - Działania służb były bardzo dobre, zamachowiec, nie ma tu wątpliwości, chciał zabić jak największą ilość osób. Miał kamizelkę, hełm i działał tak, żeby przedłużać to zabijanie - podkreślił Nowak.

Głos za pomocą mediów społecznościowych zabrał też Piotr Kosmaty - ceniony w Krakowie prokurator, odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

- Wobec pojawiających się pytań dotyczących zachowania policjantów, którzy powstrzymali uzbrojonego terrorystę w Krakowie uważam, że oddanie strzałów do napastnika leżącego na ziemi było całkowicie UZASADNIONE I ZGODNE z obowiązującym prawem - napisał Kosmaty.

- Zgodnie z art. 45 pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego broni palnej można użyć, gdy istnieje konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie policjanta lub innej osoby oraz przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. Nie ma znaczenia czy napastnik leży na ziemi. Jeżeli broń pozostawała w zasięgu sprawcy była realna możliwość jej użycia, a zatem istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia innych osób, w tym policjantów - dodał Piotr Kosmaty.

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