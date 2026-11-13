Robert Talarowski doniósł na bohaterskiego policjanta z Krakowa. Sam jest poszukiwany przez policję!

Mężczyzna w swoim piśmie żąda zweryfikowania, czy funkcjonariusz miał prawo strzelać do leżącego już na ziemi agresora. Robert Talarowski domaga się także wyjaśnienia przyczyn zgonu napastnika w placówce medycznej. Informacją o złożeniu zawiadomienia podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wkrótce wyszło na jaw, że osoba składająca zawiadomienie ma na koncie poważny konflikt z prawem. Personalia autora pisma pokrywają się z danymi człowieka ściganego przez polskie organy ścigania. Ciążąca na nim lista przewinień jest obszerna i zawiera między innymi kierowanie gróźb karalnych, oszustwa czy jazdę po użyciu narkotyków lub alkoholu.

„Moim zdaniem takie jątrzenie powinno być karane. Być może ten człowiek, który złożył zawiadomienie, jest zaburzony, aspołeczny, być może także kieruje nim nienawiść do policji lub chęć prowokacji” – ocenia na łamach Onetu Dariusz Tomysek, instruktor strzelectwa oraz emerytowany funkcjonariusz policji.

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Zawiadomienie na policjanta z Krakowa trafiło do prokuratury

Obowiązujące procedury wymagają od śledczych przeanalizowania każdego złożonego wniosku. Dokument przekazano już do wydziału, który zajmuje się głównym postępowaniem dotyczącym krakowskiego zamachu. Taki ruch formalny nie jest jednak równoznaczny z rozpoczęciem śledztwa przeciwko interweniującemu mundurowemu.

„Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy” – informuje w rozmowie z Onetem naczelnik wydziału, prokurator Eryk Stasielak. Śledczy zwraca przy tym uwagę na niezwykle istotną kwestię i dodaje: „Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji”.

W praktyce daje to śledczym możliwość wydania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania, o ile uznają oni nadesłane pismo za całkowicie bezpodstawne.

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Zamach na Rynku Głównym w Krakowie i bohaterska akcja policji

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w sobotę 7 listopada. Wówczas 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zanim napastnik został unieszkodliwiony, pozbawił życia sześć osób, a szesnaście kolejnych doprowadził do obrażeń.

Do akcji wkroczyli starsi posterunkowi Artur Morański oraz Jakub Kulik. W trakcie wymiany ognia obaj mundurowi odnieśli ciężkie rany, jednak drugi z funkcjonariuszy mimo obrażeń zdołał postrzelić i ostatecznie obezwładnić agresora. Sprawca ataku zmarł w szpitalu w poniedziałkowy poranek.

Źródło: Onet, Super Express