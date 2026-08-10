Strzelnica UKEN powstanie obok zabytkowego fortu w Bronowicach. Mieszkańcy protestują

W 2021 roku Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej zakupił fort reditowy nr 7 "Bronowice" wraz z liczącą 6,5 hektara działką od Wojskowej Agencji za kwotę blisko 15,9 mln złotych. Ogłaszano wówczas, że uczelnia zamierza przeznaczyć ten teren na rozbudowę swojego zaplecza dydaktycznego, co miało umożliwić jej dalszy rozwój oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Dopiero w grudniu 2025 r. podpisano umowę na budowę kompleksu strzelnic wraz z zapleczem dydaktycznym oraz schronu do krótkotrwałego przebywania dla mieszkańców Bronowic w sytuacjach zagrożenia. Całość inwestycji to koszt 130 mln zł.

Decyzja w rękach Wojewody

Do Wojewody Małopolskiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji w sprawie tej inwestycji. Podstawą jego złożenia jest specustawa z dnia 7 lipca 2023 r. "o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie". Jednak do Urzędu Wojewódzkiego trafiła też petycja mieszkańców sprzeciwiających się tym planom.

"W Wydziale Infrastruktury trwa postępowanie w sprawie petycji. Mamy też bardzo dużo interwencji od osób prywatnych w tej sprawie. Przedstawiciele Wydziału Infrastruktury, pełnomocnik oraz projektant są w stałym kontakcie, tak aby analizować zagadnienia poruszane w tych interwencjach: hałas od strzelania, wentylatorów, a także kwestie środowiskowe oraz przyrodnicze" - mówi Maksymilian Kosowski Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego.

Mieszkańcy oburzeni

"Ten obiekt, który ma tu powstać (...) całkowicie niszczy plan miejscowy i to jest moim zdaniem najważniejszy problem. Nie powinno się w tak ważnych miejscach, szczególnie w takim mieście jak Kraków budować czegoś, co w ogóle nie odpowiada rangą temu zabytkowi" [fortowi "Bronowice" red.] - powiedział naszemu reporterowi jeden z mieszkańców tej okolicy.

Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rejon Fortu Bronowice". Zgodnie z jego zapisami tereny objęte planowaną inwestycją miały być przeznaczone pod ogólnodostępny park oraz zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Celem planu było zachowanie terenów wokół fortu jako przestrzeni publicznych służących rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców, a także rehabilitacji zespołu fortecznego.

"Każde jedno drzewo jest do wycięcia." alarmuje Piotr Krokowski inicjator petycji “Sprzeciw wobec budowy kompleksu strzelnic UKEN przy ul. Rydla w Krakowie”. Według niego chodzi o łącznie około 250 drzew i krzewów.

Uczelnia odpowiada na zarzuty

Do sprawy odniosły się władze UKEN-u. Kanclerz Aneta Wójcik zapewnia, że inwestycja nie wpłynie znacząco na komfort życia mieszkańców - "Strzelnice będą zlokalizowane w części podziemnej, przysypane dużą warstwą ziemi, gdzie dodatkowo posadzone zostaną rośliny. Hałas dla mieszkańców będzie ograniczony do zera."

Uczelnia informuje również, że ich priorytetem jest zachowanie jak największej ilości istniejącej zieleni oraz pełna ochrona występujących na tym terenie chronionych gatunków zwierząt.

We wrześniu UKEN planuje zorganizować spotkanie z kierownictwem inwestycji oraz wykonawcami, by odpowiedzieć na pytania mieszkańców.