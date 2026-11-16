Ostatnie pożegnanie rodziny Michała Oksińskiego. Ksiądz prosił o modlitwę

Uroczystości pogrzebowe Janusza, Renaty i ich 21-letniej córki Magdaleny odbyły się w poniedziałek, 16 listopada, na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Choć rodzina na co dzień mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim, to właśnie z Waśniowem była związana i tam bliscy postanowili ich pochować. Podczas ceremonii ksiądz zaapelował o modlitwę i pamięć o tragicznie zmarłych.

Czytaj więcej: "Nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok". Poruszający widok na grobie rodziny Michała Oksińskiego

41

Swoim krwawym atakiem na Rynku Głównym w Krakowie Michał Oksiński pozbawił życia sześć osób, a 15 ranił. Sam 24-latek zmarł w szpitalu kilka dni po strzelaninie.

Jak informowaliśmy wcześniej, ciało zamachowca nie zostało odebrane przez uprawnionych członków rodziny. W takiej sytuacji obowiązek pochówku spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział jednak, że będzie chciał uniknąć organizowania pogrzebu sprawcy.

Jeśli oni (rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne. (…) Będziemy wnioskowali do Collegium Medicum, czy oni chcą skorzystać z takiej propozycji - mówił prezydent.

8

Collegium Medicum UJ odpowiada w sprawie ciała zamachowca

Zwróciliśmy się do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z pytaniem, czy uczelnia byłaby zainteresowana przyjęciem ciała Michała Oksińskiego do celów naukowych. Otrzymaliśmy odpowiedź od przedstawiciela uniwersytetu.

Żaden wniosek do nas nie jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będzie dywagować w tak delikatnej sprawie - przekazał nam Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.

Na razie nie wiadomo więc, czy propozycja prezydenta Krakowa zostanie zrealizowana. Jeśli rodzina nie odbierze ciała, a uczelnia nie zdecyduje się na jego przyjęcie, obowiązek zorganizowania pochówku będzie spoczywał na gminie.