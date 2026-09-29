Suzuki wpadło do rowu. 46-latka uderzyła w zaparkowane auto

Suzuki w rowie. Zderzenie w miejscowości Dzianisz

Incydent wydarzył się w poniedziałek, 28 września rano. 46-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego prowadziła osobowe Suzuki w kierunku wschodnim. Słoneczna, jesienna aura przyczyniła się do chwilowego oślepienia kierującej przez wschodzące słońce.

Kobieta w wyniku oślepienia nie zauważyła zaparkowanego na części jezdni Chevroleta. Uderzenie było na tyle mocne, że jej auto wylądowało w rowie. Pojazdem podróżowały cztery osoby, do których wezwano służby. Na szczęście, nikt nie doznał żadnych poważniejszych urazów.

Mandaty dla kierowców. Policjanci wyciągnęli konsekwencje

Zakopiańscy funkcjonariusze uznali, że obie strony przyczyniły się do zaistniałej, niebezpiecznej sytuacji. Z tego względu nałożyli na nich kary finansowe.

Kierująca Suzuki została ukarana mandatem 1020 zł oraz 10 punktami karnymi za spowodowanie zagrożenia. Z kolei 49-letni właściciel Chevroleta otrzymał mandat 100 zł i 1 punkt karny za nieprawidłowe parkowanie, które utrudniało ruch.

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