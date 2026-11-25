Na zapowiedzianych przystankach będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia przy ciężarówce. Każdy postój ma potrwać około dwóch godzin.

Ciężarówka Coca-Cola to symbol świąt, na którego powrót wiele osób czeka przez cały rok. Chcemy, by spotkanie z nią było okazją do oderwania się od codziennych obowiązków i spędzenia czasu razem - z rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami – mówi Julia Strojek-Gwardecka, Senior Brand Managerka w Coca-Cola Polska.

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Cztery miasta pozostają zagadką

W tym roku odkrywanie części trasy ma być połączone z internetową zabawą. Od 28 listopada wskazówki dotyczące czterech nieujawnionych miejsc będzie publikował Czarek Czaruje, influencer i iluzjonista. Tropów mają dostarczać także inni twórcy internetowi, m.in. Zofia Strulak, Gracjan Pawłowski, Olga Grzebielec i Anna Wójcik.

Uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi typami w komentarzach. Cztery ukryte lokalizacje mają zostać ujawnione podczas finału i dodane do mapy na stronie Coca-Coli.

Autor: Coca-Cola Company/ Materiały prasowe

Gdzie i kiedy pojawi się ciężarówka Coca-Coli?

Trasa rozpocznie się 1 grudnia. Oto zapowiedziane dotąd przystanki:

1 grudnia: Mielec (15:00–17:00), Tarnów (18:30–20:30)

Mielec (15:00–17:00), Tarnów (18:30–20:30) 2 grudnia: Nowy Sącz (15:00–17:00), Brzesko (18:30–20:30)

Nowy Sącz (15:00–17:00), Brzesko (18:30–20:30) 3 grudnia: Kraków (18:00–20:00)

Kraków (18:00–20:00) 4 grudnia: Biertowice (15:00–17:00), Wadowice (18:30–20:30)

Biertowice (15:00–17:00), Wadowice (18:30–20:30) 5 grudnia: Prudnik i Ruda Śląska (15:00–17:00)

Prudnik i Ruda Śląska (15:00–17:00) 6 grudnia: Bytom (18:30–20:00)

Bytom (18:30–20:00) 9 grudnia: Siedlce (15:00–17:00), Mińsk Mazowiecki (18:30–20:00)

Siedlce (15:00–17:00), Mińsk Mazowiecki (18:30–20:00) 10 grudnia: Skierniewice (15:00–17:00), Łódź (18:30–20:30)

Skierniewice (15:00–17:00), Łódź (18:30–20:30) 11 grudnia: Toruń (15:00–17:00)

Toruń (15:00–17:00) 12 grudnia: Kartuzy (15:00–17:00), Gdynia (18:30–20:30)

Kartuzy (15:00–17:00), Gdynia (18:30–20:30) 13 grudnia: Gdańsk (18:30–20:30)

Gdańsk (18:30–20:30) 16 grudnia: Augustów (15:00–17:00), Suwałki (18:30–20:30)

Organizatorzy zapowiadają też, że wybrane postoje odbędą się w pobliżu sklepów sieci Biedronka.

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Ruszyła świąteczna loteria

Do 11 stycznia 2027 roku potrwa loteria „Magia Wygrywania”, w której przewidziano ponad 3000 nagród. Wśród nich są m.in. wejściówki do Mandorii, sprzęt elektroniczny, jedwabne piżamy i vouchery na zakupy. Nagrodą główną jest pobyt dla czterech osób w Hotelu Arłamów oraz karta przedpłacona o wartości 500 zł.

Aby wziąć udział, trzeba kupić napój z portfolio Coca-Coli, zachować paragon i wpisać kod spod nakrętki lub zawleczki w aplikacji Coca-Cola. Następnie kod można wymienić na token, który daje szansę na nagrody natychmiastowe. Zgłoszenia biorą też udział w losowaniu nagrody głównej zaplanowanym na 13 stycznia 2027 roku.

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