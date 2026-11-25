Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Stan jakości powietrza w stolicy Małopolski jest dzisiaj bardzo dobry, a na części stacji pomiarowych określono go jako dobry. Warunki w całym mieście idealnie sprzyjają spacerom, aktywności sportowej oraz wietrzeniu mieszkań od Nowej Huty po Swoszowice. Dym z domowych pieców oraz spaliny z miejskich ulic nie kumulują się przy ziemi, dzięki czemu zanieczyszczenia sprawnie rozpraszają się w atmosferze.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalne polskie normy bezpieczeństwa GIOŚ określają, że dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca natomiast, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty na wszystkich krakowskich stacjach stanowią zaledwie od 27% do 49% dobowej normy PM10, co oznacza w pełni bezpieczną sytuację dla zdrowia.

Oto szczegółowe zestawienie pomiarów ze stacji w Krakowie:

Kraków, Aleja Krasińskiego (odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 23,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi 46,8% dobowej normy GIOŚ), PM2.5 wynosi 17,2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: Dobry.

(odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 23,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, co stanowi 46,8% dobowej normy GIOŚ), PM2.5 wynosi 17,2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: Dobry. Kraków, ul. Bujaka (odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 24,6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 49,2% normy dobowej). Wartość PM2.5 nie była mierzona stężeniowo, ale indeks dla tego pyłu określono jako bardzo dobry. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry.

(odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 24,6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 49,2% normy dobowej). Wartość PM2.5 nie była mierzona stężeniowo, ale indeks dla tego pyłu określono jako bardzo dobry. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry. Kraków, ul. Bulwarowa (odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 17,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 34,8% normy dobowej), PM2.5 wynosi 14,2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: Dobry.

(odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 17,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 34,8% normy dobowej), PM2.5 wynosi 14,2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks stacji: Dobry. Kraków, ul. Złoty Róg (odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 24,1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 48,2% normy dobowej). Brak bezpośredniego pomiaru PM2.5, ale wskaźnik dla tego pyłu jest bardzo dobry. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 24,1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 48,2% normy dobowej). Brak bezpośredniego pomiaru PM2.5, ale wskaźnik dla tego pyłu jest bardzo dobry. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry. Kraków, Os. Piastów (odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 13,9 µg/m³ (indeks: dobry, 27,8% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 13,9 µg/m³ (indeks: dobry, 27,8% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry. Kraków, Os. Wadów (odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 21,7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 43,4% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Dobry.

(odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 21,7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, 43,4% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Dobry. Kraków, Os. Swoszowice (odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 18,6 µg/m³ (37,2% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): PM10 wynosi 18,6 µg/m³ (37,2% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10. Ogólny indeks stacji: Bardzo dobry. Kraków, ul. Kamieńskiego (odczyt z godz. 08:00): PM10 wynosi 16,8 µg/m³ (33,6% normy dobowej). Mierzono wyłącznie pył PM10 (stacja nie posiada podanego ogólnego indeksu).

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń powietrza i wilgoci. Głównym źródłem brudu w powietrzu jest dym wydobywający się z kominów domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych samochodów. Drobinki drobin pyłu są tak małe, że bez problemu wpadają do płuc i przenikają do krwi. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zerkaj na aktualny indeks jakości powietrza przed każdym spacerem czy treningiem w plenerze, by dbać o płuca swoje i swoich najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie