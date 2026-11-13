Ratował policjanta podczas zamachu w Krakowie. Teraz nie wytrzymał. „Kto śmiał tak twierdzić?”

Do krwawego ataku doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było dwóch policjantów, którzy ruszyli w pościg za sprawcą.

Wśród osób udzielających pomocy rannym znaleźli się dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr. Lekarze nie wahali się ani chwili. Ratowali życie postrzelonemu funkcjonariuszowi, a następnie pomagali w organizacji dalszego transportu medycznego poszkodowanych.

Teraz dr Wierdak ponownie opowiedział o tamtych wydarzeniach. W obszernym wywiadzie dla Interii odniósł się między innymi do krytycznych komentarzy dotyczących działań policji. Nie ukrywał, że szczególnie oburzają go twierdzenia, jakoby funkcjonariuszy zabrakło na miejscu strzelaniny.

Dr Wierdak ostro o zarzutach wobec policji. „To było tak rażąco nieprawdziwe”

Po tragedii w internecie pojawiły się głosy krytykujące tempo reakcji służb. Niektórzy komentujący sugerowali, że policjantów nie było na miejscu, gdy rozgrywał się dramat. Dr Mateusz Wierdak zdecydowanie zakwestionował takie opinie. Podkreślił, że sam znajdował się bardzo blisko miejsca strzelaniny i widział działania funkcjonariuszy.

Równolegle pojawiły się opinie, że na miejscu nie było policji. To było tak rażąco nieprawdziwe i oszczercze. Ja znajdowałem się jakieś 40-50 metrów od miejsca strzelaniny, a zanim zdążyłem tam dobiec, policja już zabezpieczała teren. Jak więc można było mówić, że policji nie było? – mówił chirurg w rozmowie z Interią.

Lekarz nie krył irytacji rozpowszechnianiem informacji, które - w jego ocenie - nie mają pokrycia w rzeczywistości. Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność osób komentujących tak poważne wydarzenia. Jego zdaniem dziennikarze powinni weryfikować swoje przypuszczenia z ekspertami, zamiast przedstawiać niepotwierdzone opinie jako fakty.

Mnie w ogóle bardzo denerwuje, kiedy osoby absolutnie niekompetentne wypowiadają się na tematy, na których się nie znają – podkreślił.

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Lekarz ujawnił, co najbardziej go straumatyzowało po zamachu

W rozmowie z Interią dr Wierdak opowiedział również o psychicznych konsekwencjach tamtych wydarzeń. Przyznał, że największe obciążenie przyszło dopiero po zakończeniu akcji ratunkowej. W trakcie udzielania pomocy nie miał czasu na rozmyślania. Koncentrował się na ratowaniu ludzkiego życia.

Później zaczął jednak zastanawiać się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby finał akcji był inny. Szczególnie niepokoiła go myśl o możliwej fali internetowego hejtu, gdyby napastnik przeżył, a jeden z rannych policjantów zmarł.

Chirurg obawiał się, że w takiej sytuacji on i pozostali lekarze mogliby zostać zaatakowani za udzielenie pomocy również sprawcy zamachu.

I co wtedy? Miałbym się tłumaczyć, dlaczego ratowaliśmy człowieka? To nigdy nie jest sytuacja do tłumaczenia. Postępowałem tak, jak nakazuje mi mój zawodowy obowiązek oraz lekarski odruch - powiedział.

Dr Wierdak podkreślił także, że jego zdaniem wszystkie służby i osoby zaangażowane w akcję stanęły na wysokości zadania. Uważa, że szybka reakcja policjantów mogła znacząco ograniczyć liczbę ofiar. Jak zaznaczył, przebieg tragedii mógł być znacznie bardziej tragiczny.