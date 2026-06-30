Niepokojące doniesienia o schronisku dla zwierząt. Jest oświadczenie policji

Od początku 2026 roku nowotarska policja interweniowała w schronisku 17 razy, badając głównie jakość opieki nad czworonogami. Ponadto od 20 marca toczy się śledztwo w sprawie możliwego znęcania się nad zwierzętami.

Placówka jest stale kontrolowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a od 29 czerwca policja i weterynarze przeprowadzają dokładne oględziny. Jak dotąd nie znaleziono dowodów na to, by w schronisku panowały zbyt wysokie temperatury, nie potwierdzono też informacji o padniętych zwierzętach .

. Zarządcy obiektu wprowadzili działania mające na celu ulżenie zwierzętom w czasie upałów, takie jak montaż wentylatorów, instalacja zraszaczy oraz gwarancja ciągłego dostępu do wody. Służby proszą o nieprzekazywanie niesprawdzonych doniesień.

Nowy Targ. Służby sprawdzają doniesienia o schronisku

Warunki, w jakich przebywają zwierzęta w nowotarskim azylu, ponownie wywołują duże poruszenie. Zgodnie z relacją służb, od początku 2026 roku funkcjonariusze pojawiali się tam aż 17 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła zastrzeżeń co do jakości opieki nad psami i kotami. Jednocześnie placówka znajduje się pod ścisłym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii, który realizuje cykliczne inspekcje na podstawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii. Od końca czerwca trwają z kolei bardzo drobiazgowe oględziny. Uczestniczą w nich nie tylko policjanci i weterynarz, ale również policyjny technik kryminalistyki oraz osoba, która początkowo zaalarmowała służby o możliwych nieprawidłowościach.

Z ustaleń mundurowych jasno wynika, że plotki o rzekomym horrorze zwierząt są przesadzone. Dotychczasowe kontrole nie wykazały, by w klatkach panowały mordercze temperatury, nie znaleziono też żadnych padniętych zwierząt. Ponadto zarządcy schroniska w Nowym Targu podjęli konkretne działania, by ulżyć podopiecznym w czasie fali gorąca. Zainstalowano specjalne wentylatory oraz systemy zraszające, a dachy nad kojcami są regularnie polewane wodą, co ma obniżyć odczuwalną temperaturę. Wszystkie czworonogi mają zagwarantowany nielimitowany dostęp do pitnej wody, a specjalnie przygotowane pojemniki pozwalają im na szybkie ochłodzenie organizmu.

Policja w Nowym Targu ostrzega przed powielaniem plotek

W związku z rosnącym niepokojem wokół sprawy, nowotarska policja opublikowała oświadczenie. Funkcjonariusze opisali w nim wszystkie podjęte do tej pory kroki. Mundurowi stanowczo poprosili o weryfikowanie informacji przed ich udostępnianiem i powstrzymanie się od nakręcania spirali dezinformacji.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu prowadzone jest dochodzenie wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego 20 marca 2026 roku, dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Postepowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a wszystkie okoliczności sprawy są szczegółowo i obiektywnie wyjaśniane. APELUJEMY o nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji i powstrzymanie się od ich rozpowszechniania ponieważ wprowadzają one w błąd opinię publiczną. Jednocześnie informujemy, że Policja każdorazowo reaguje na każde zgłoszenie - uspokajają mundurowi.

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