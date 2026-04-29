Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim. To najpiękniejszy zabytek w Małopolsce na liście AI

Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszy zabytek w Małopolsce na liście UNESCO. AI postawiła na kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim. Przekroczenie progu kościoła w Dębnie jest jak wejście do innej rzeczywistości. Oczy, przyzwyczajone do światła dziennego, potrzebują chwili, by dostrzec feerię barw i wzorów wypełniającą całe wnętrze. To właśnie unikatowa polichromia patronowa, pochodząca z około 1500 roku, stanowi o jego największej wartości. Jest to najstarsza i najlepiej zachowana tego typu dekoracja w całej Europie. Wykonana za pomocą specjalnych szablonów (patronów), pokrywa każdą deskę ścian i stropu misterną siatką ponad 77 motywów geometrycznych, roślinnych i zwierzęcych. Nie ma tu dwóch identycznych fragmentów. Wszechobecny półmrok, przerywany smugami światła, i zapach wiekowego modrzewia potęgują mistyczne wrażenie. Wzrok przykuwa belka tęczowa z symboliczną Grupą Ukrzyżowania oraz gotycki tryptyk w ołtarzu głównym z początku XVI wieku. To nie jest zabytek, który się ogląda – to miejsce, którego się doświadcza wszystkimi zmysłami.

Kościół nie istnieje w próżni. Jego niezwykłość jest nierozerwalnie związana z miejscem, w którym powstał. Dębno Podhalańskie to nie jest gwarny kurort, lecz autentyczna wieś, w której wciąż żywe są góralskie tradycje. Położona w malowniczej dolinie, otoczona łagodnymi wzniesieniami i z widokiem na odległe szczyty Tatr, zachowała swój spokojny, rolniczy charakter. Spacerując po okolicy, można poczuć prawdziwego ducha Podhala – usłyszeć lokalną gwarę, zobaczyć tradycyjną architekturę i poczuć dumę mieszkańców z ich dziedzictwa. To właśnie z tej ziemi, z rąk i wiary tutejszych cieśli i artystów, wyrósł ponad 500 lat temu ten drewniany cud. Nie jest on obcym ciałem, lecz sercem tej społeczności.

Kościół w Dębnie nie jest jedynie eksponatem zamkniętym za szybą. To wciąż żywe centrum wiary, gdzie regularnie odprawiane są msze święte i gromadzą się parafianie. Dzięki temu jego niezwykła atmosfera jest autentyczna i namacalna. Wizyta tutaj to znacznie więcej niż lekcja historii sztuki. To głębokie, duchowe przeżycie i spotkanie z kulturą, która przetrwała wieki w niemal nienaruszonej formie. To podróż do prawdziwego, malowanego serca Małopolski.

