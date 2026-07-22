Zacznie się całkiem nieźle. Środa, 22 lipca, w Krynicy-Zdroju będzie jeszcze dość ciepła, z temperaturą w najcieplejszym momencie dnia sięgającą prawie 20 stopni Celsjusza. Co prawda niebo będzie w większości przysłonięte przez chmury, ale przynajmniej nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Warto wykorzystać ten dzień na ostatni dłuższy spacer, bo potem pogoda pokaże pazur. To będzie ostatni taki dzień. Cisza przed burzą.

Bo już w czwartek pogoda kompletnie się załamie, serwując turystom zimny, deszczowy prysznic. To nie jest dobra wiadomość dla urlopowiczów. Temperatura gwałtownie poleci w dół do zaledwie 16 stopni, a noce zrobią się wręcz lodowate jak na lipiec, ze słupkami rtęci spadającymi do około 8 stopni. Jakby tego było mało, niebo zaciągnie się na dobre i zacznie padać deszcz. W piątek będzie jeszcze gorzej. Termometry uparcie wskażą maksymalnie 15 stopni, a z nieba znów popada. Na spacery po górach to zdecydowanie nie jest pogoda.

W sobotę nagła zmiana pogody!

Kiedy już większość straci nadzieję na słońce, nadejdzie sobota i wszystko odmieni, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Co prawda noc z piątku na sobotę będzie najzimniejsza w tym okresie, z temperaturą spadającą do zaledwie 7 stopni, więc ciepła kołdra będzie w cenie. Ale poranek przyniesie totalną zmianę! Chmury znikną, a słońce zacznie mocno operować, podnosząc temperaturę aż do przyjemnych 23 stopni. Po deszczu nie zostanie nawet ślad. Wreszcie lato.

A niedziela tylko przypieczętuje powrót lata! To będzie bezdyskusyjnie najcieplejszy dzień w całej prognozie, prawdziwa wisienka na torcie. W Krynicy-Zdroju termometry wskażą nawet 26 stopni w cieniu, a na niebie zobaczymy tylko niewielkie, dekoracyjne obłoczki. Nieco silniejszy wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s, przyniesie tylko przyjemną, orzeźwiającą ochłodę. To będzie idealne zwieńczenie weekendu.

Idealna pogoda na szlak, ale nie od razu

Środek tygodnia, czyli deszczowy i chłodny czwartek oraz piątek, to fatalny czas na wędrówki po górskich szlakach. Śliskie kamienie i niska temperatura to nie jest to, czego szukamy na urlopie. Lepiej spędzić ten czas w sercu uzdrowiska, korzystając z lokalnych atrakcji pod dachem. Za to weekend to już zupełnie inna bajka! Kiedy wreszcie wyjdzie słońce, a temperatura podskoczy powyżej 20 stopni, warunki do pieszych wycieczek będą wymarzone. Szlaki w okolicznych górach będą czekać na turystów.

Dane pogodowe: OpenWeather