Piorunka to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś była skupiskiem Łemków

Piorunka jest jedną z najbardziej urokliwych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. W tej niewielkiej miejscowości mieszka, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 411 osób, z czego 44,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 55,2 proc. ludności to mężczyźni. Jej lokacja miała miejsce w 1580 roku. Pod koniec XVI wieku była wsią biskupstwa krakowskiego, leżącą w powiecie sądeckim w województwie krakowskim. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Piorunce. To dawna świątynia łemkowska

Najpiękniejszym zabytkiem znajdującym się we wsi Piorunka jest cerkiew Świętych Kosmy i Damiana, będąca niegdyś greckokatolicką cerkwią filialną. Warto odnotować, że pierwszą świątynię wzniesiono tam w pierwszej połowie XVII wieku. Funkcjonowała jako cerkiew pomocnicza parafii w Brunarach. Obecny budynek postawiono w 1798 roku. W 1909 roku miała miejsce jego przebudowa, a w 1930 roku wykonano polichromię wnętrza. Cerkiew została pozbawiona po Akcji „Wisła”, przeprowadzonej w latach 1947-1950, i przejęta przez Kościół łaciński, który zmienił jej wezwanie świątyni na Matki Boskiej Różańcowej. Obiekt jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tak wygląda Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Piorunce [GALERIA]

