To najpiękniejsze średniowieczne miasteczko w Małopolsce. Zachwycał się nim Stanisław Wyspiański

Bobowa to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Inspirowało Stanisława Wyspiańskiego

Historia Bobowej jest nierozerwalnie związana z postacią króla Kazimierza Wielkiego. To on w 1339 roku wydał dokument, w którym po raz pierwszy pojawia się wzmianka o miejscowości, a jeszcze w tym samym roku dokonał jej lokacji na prawie magdeburskim. Początkowo będąc własnością królewską, miasto z biegiem lat przechodziło w ręce znamienitych rodów szlacheckich, w tym Jordanów i Bibersteinów. Choć w 1934 roku Bobowa utraciła prawa miejskie, odzyskała je 1 stycznia 2009 roku, co potwierdziło jej historyczne znaczenie.

Bobowa może poszczycić się niezwykle cennymi zabytkami, które świadczą o jej bogatej przeszłości. Jednym z najważniejszych jest gotycki kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, którego budowę rozpoczęto jeszcze w XIV wieku. Prawdziwym unikatem jest jednak XV-wieczny, drewniany kościół cmentarny pw. św. Zofii. Jego urok docenił Stanisław Wyspiański, który w 1889 roku odwiedził miasto, aby uwiecznić budowlę na swoich szkicach.

Miasto było również ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej. Od 1732 roku rozwijała się tu gmina, a Bobowa stała się siedzibą słynnej na cały świat dynastii cadyków Halberstamów. Do dziś można podziwiać monumentalną synagogę z 1778 roku, uważaną za jeden z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Polsce. Świadectwem dawnej społeczności jest także XVIII-wieczny cmentarz żydowski. Uzupełnieniem krajobrazu architektonicznego jest XVII-wieczny dwór obronny, zwany potocznie „zamkiem”.

Bobowa jest powszechnie znana jako polska stolica koronki klockowej. Tradycje tego rzemiosła sięgają tu XVI wieku, a jego znaczenie podkreśliło utworzenie w 1899 roku Krajowej Szkoły Koronkarskiej. Kunszt lokalnych artystek podziwiać można do dziś, między innymi podczas organizowanego od 2000 roku Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej, który przyciąga do miasta miłośników tej sztuki z całego świata.

Tak wygląda Bobowa, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

