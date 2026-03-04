Tu nie jest jak w Krakowie. Według AI to najgorsze miasto w regionie

Trudne życie w Małopolsce

Małopolska wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z Krakowem – dynamicznym miastem pełnym turystów, studentów i nowych inwestycji. Jednak życie w regionie nie wszędzie wygląda tak samo. Poza stolicą województwa są miejsca, gdzie codzienność bywa znacznie trudniejsza. Sztuczna inteligencja przeanalizowała dane dotyczące jakości życia w miastach Małopolski i wskazała to, które wypadło najsłabiej. Pod uwagę wzięto m.in. poziom zarobków, rynek pracy, rozwój infrastruktury oraz migrację mieszkańców. Jaka miejscowość zyska niechlubne miano najgroszej w regionie według AI?

Nowy Sącz - piękne miasto z trudną codziennością

Według analizy AI najtrudniej żyje się w Nowym Sączu. To miejscowość z długą historią, która prawa miejskie otrzymała 1292 roku. Miasto leży u zbiegu rzek Poprad i Kamienica, a jego centrum zachowało średniowieczny układ urbanistyczny.

Na pierwszy rzut oka miejsce to wygląda jak pocztówka: zabytkowy rynek, góry w tle i liczne atrakcje turystyczne. Jednak analiza danych pokazuje, że życie mieszkańców bywa trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Problem młodych i brak perspektyw

Jednym z głównych problemów wskazywanych w analizie jest odpływ młodych mieszkańców. Wiele osób po zakończeniu edukacji wyjeżdża do większych miast - przede wszystkim do Krakowa lub za granicę. Tego typu zjawiska powodują stagnację demograficzną i gospodarczą, która przekłada się na ogólną ocenę jakości życia.

Warto jednak podkreślić, że takie rankingi opierają się wyłącznie na danych statystycznych. Nie uwzględniają wielu czynników, które dla mieszkańców mogą być równie ważne – atmosfery miasta, bliskości natury czy silnej lokalnej społeczności. Nowy Sącz nadal pozostaje więc jednym z ważniejszych ośrodków w południowej Małopolsce i dla wielu osób jest po prostu dobrym miejscem do życia.

Nowy Sącz to nie tylko problemy! Poznajcie atrakcje miasta

Choć w różnych zestawieniach dotyczących jakości życia Nowy Sącz bywa oceniany krytycznie, ma też wiele do zaoferowania. To jedno z najstarszych i najbardziej malowniczo położonych miast w Małopolsce.

Serce miejscowości stanowi rynek z ratuszem i kamienicami odbudowanymi po zniszczeniach II wojny światowej. Spacer po starówce pozwala poczuć klimat dawnego Nowego Sącza. W okolicy znajdują się także fragmenty średniowiecznych murów obronnych oraz pozostałości zamku królewskiego z czasów Kazimierza Wielkiego.

Jedną z największych atrakcji jest Sądecki Park Etnograficzny - ogromny skansen, który pokazuje życie dawnych mieszkańców regionu. Nowy Sącz jest też świetną bazą wypadową w Beskid Sądecki. W niedalekiej odległości znajdują się popularne uzdrowiska - Krynica-Zdrój, Muszyna czy Piwniczna-Zdrój.